Tuesday, Aug 12, 2025

صفحه نخست » نتانیاهو به ایرانیان: به خیابان‌ها بیایید؛ من در کنار شما هستم

net.jpgصدای آمریکا - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در پیام مستقیمی به ایرانیان با تأکید بر این که ایران آزاد یک رویا نیست، بلکه تاریخ است، از مردم ایران خواست که به خیابان‌ها بیایند.

نتانیاهو در این پیام که روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد در صفحه «اسرائیل به فارسی» در ایکس با زیرنویس فارسی منتشر شده، سخنانش را با «درود از اورشلیم به مردم سرافراز ایران» آغاز کرد و گفت: «رهبران شما جنگ ۱۲ روزه را بر ما تحمیل کردند. باختی سنگین را متحمل شدند. آنها همواره دروغ می‌گویند، اما گاهی ناخواسته حقیقتی را بر زبان می‌آورند.

او با اشاره به سخنان مسعود پزشکیان درباره بحران‌های متعدد در ایران گفت: «چند روز پیش رئیس جمهوری ایران گفت ما مشکل آب، برق، پول، و تورم داریم. کجا مشکل نداریم؟ تا شهریور و مهر امسال، دیگر آبی پشت سدها نخواهد ماند. این گفته درست است. همه چیز در حال فروپاشی است.»

نخست‌وزیر اسرائیل با بیان این که «در این تابستان سوزان شما حتی آب پاکیزه و خنک برای فرزندانتان ندارید»، عملکرد مقامات جمهوری اسلامی را «نهایت ریاکاری» دانست و افزود: «این نهایت ریاکاری است. بی‌احترامی آشکار به مردم ایران است. شما شایسته چنین وضعی نیستید. فرزندانتان نیز شایسته چنین شرایطی نیستند.»

او با اشاره به فناوری پیشرفته آب در اسرائیل، افزود: «خبر بسیار خوبی دارم. اسرائیل در رتبه نخست جهان در بازیافت آب قرار دارد. ما ۹۰ درصد فاضلاب خود را تصفیه و دوباره استفاده می‌کنیم. در فناوری نمک‌زدایی نیز پیشتاز جهان هستیم. دقیقا می‌دانیم چگونه می‌توان ایران را به کشوری با آب فراوان تبدیل کرد.»

نتانیاهو با بیان این که «حدود یک دهه پیش کانالی در تلگرام به زبان فارسی» ایجاد کرده تا «تا مدیریت آب را به ایرانیان آموزش» دهند، گفت که «صدها هزار ایرانی در همان روز نخست به آن پیوستند.»

نخست‌وزیر اسرائیل تأکید کرد: «عطش آب در ایران تنها با عطش آزادی برابری می‌کند. و این خبر عالی است. به محض آزاد شدن ایران برترین متخصصان آب اسرائیل با پیشرفته‌ترین فناوری‌ها و دانش به سراسر شهرهای ایران خواهند آمد. ما به ایران در بازیافت و نمک‌زدایی آب کمک خواهیم کرد.»

او توضیح داد: «تصور کنید دوباره با خانواده‌هایتان در سد کرج اسکی روی آب انجام دهید. تصور کنید دست در دست شریک زندگی‌تان کنار رودخانه پرآب فرحزاد قدم بزنید. رودخانه‌ای که امروز خشکیده است. تصور کنید درختان تشنه نیاوران و دربند به اندازه درختان پایگاه‌های سپاه پاسداران آب فراوان داشته باشند. تصور کنید دریاچه ارومیه که زمانی خیره‌کننده بود، در شمال غربی ایران بار دیگر زنده شود. این یک رویا نیست. این می‌تواند واقعیت باشد. اما دیکتاتورهای شما به جای ساختن چنین آینده‌ای استبداد و فقر را بر شما تحمیل کرده‌اند.همان گونه که جنگ را بر ما تحمیل می‌کنند.»

بنیامین نتانیاهو اضافه کرد: «۴۶ سال است که از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم بوده‌اید. حق بیان آزادانه، نوشتن، سخن گفتن، و خواندن هر آنچه می‌خواهید. من این جا کتاب‌های ایرانیان مخالفان برجسته ایرانی که حقیقت را می‌نویسند، و حقیقت را می‌گویند دارم. اما این کتاب‌ها در خارج از ایران منتشر شده‌اند. چنین سرکوبی، چنین ظلمی، شما فرزندان کوروش بزرگ، شایسته بسیار بیشتر از این هستید. شایسته رهبرانی نیستید که در زمان جنگ سخت از کشور می‌گریزند و شما را تنها می‌گذارند.»

نتانیاهو با بیان این که «نداها و نویدها می‌توانستند مایه افتخار ایران باشند. در عوض کشته و تبعید شدند»، گفت: «این رژیم ثروت کشور را نابود کرد. مستبدان تهران ترجیح دادند صدها میلیارد دلار به حماس، حزب‌الله، و حوثی‌ها بفرستند، به جای این که برای شما بیمارستان، مدرسه، و جاده بسازند. این وضعیت نباید ادامه پیدا کند.»

او تأکید کرد: «من از شما می‌خواهم جسارت داشته باشید. شجاع باشید و جرئت رویاپردازی داشته باشید و برای آزادی خطر کنید. برای آینده‌تان. برای خانواده‌هایتان. ارزشش را دارد. به خیابان‌ها بیایید. عدالت را مطالبه کنید. از حکومت پاسخ‌گویی بخواهید. به استبداد اعتراض کنید.»

نتانیاهو همچنین گفت: «آینده‌ای بهتر برای خانواده‌هایتان و همه ایرانیان بسازید. اجازه ندهید این ملاهای متعصب حتی یک دقیقه دیگر زندگی شما را نابود کنند. و این را بدانید. شما تنها نیستید. من در کنار شما هستم. اسرائیل در کنار شماست. تمام جهان آزاد در کنار شماست.»

نخست‌وزیر اسرائیل اضافه کرد: «ستمگران بسیار بی‌رحم، بسیار سنگدل، و بسیار بزدل تهران،‌ پایدار نخواهند ماند. شما این را می‌دانید. تاریخ این را ثابت خواهد کرد. به‌زودی کشور شما آزاد خواهد شد. آب فراوان خواهد آمد. اقتصاد شما جان خواهد گرفت. فرزندان شما دوباره شاد و آسوده خواهند بود. همان طور که پدر بنیانگذار ما تئودور هرتسل در مورد کشور یهودیان گفت «اگر بخواهید،‌ این یک رویا نیست»، من به شما می‌گویم، اگر بخواهید، ایران آزاد یک رویا نیست. اکنون زمان عمل است. اکنون زمان مبارزه برای آزادی است.»

نتانیاهو اظهاراتش را با پیامی به زبان فارسی پایان داد و گفت: «ایران برای ایرانی!»

