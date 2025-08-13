اولین خیانت رژیم در کاهش سهم ایران از پنجاه درصد به دوازده درصد در دریای مازندران بود .که در ازای حفظ حکومت نکبت اسلامی به پوتین ارباب خامنه ای واگذار شد. بعد نوبت حاتم بخشی های رژیم به ترکیه رسید و اردوغان هزینه دیوار کشی مرزهای فیمابین را بعهده گرفت .که به غیر از خرابی های محیط زیستی ،پروتکل های مربوطه در این مرز رعایت نشد و مرز ۵۳۴ کیلومتری ایران با ترکیه به رقم ۴۹۹ کیلومتر کاهش و مابقی در اختیار ترکیه قرار گرفت. اولین خیانت رژیم در کاهش سهم ایران از پنجاه درصد به دوازده درصد در دریای مازندران بود .که در ازای حفظ حکومت نکبت اسلامی به پوتین ارباب خامنه ای واگذار شد. بعد نوبت حاتم بخشی های رژیم به ترکیه رسید و اردوغان هزینه دیوار کشی مرزهای فیمابین را بعهده گرفت .که به غیر از خرابی های محیط زیستی ،پروتکل های مربوطه در این مرز رعایت نشد و مرز ۵۳۴ کیلومتری ایران با ترکیه به رقم ۴۹۹ کیلومتر کاهش و مابقی در اختیار ترکیه قرار گرفت.

در مرزهای ایران با افغانستان شرکت های مربوطه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر سودهای کلان به اعضای خیانتکار سپاه ، این دیوار کشی را بعهده گرفتند و از کل مرز ۹۳۶ کیلومتری ۸۱ کیلومتر دیوار کشی شد. که قسمتی از اراضی ایران شامل دهها هزار هکتار زمین کشاورزی در سمت افغانستان و به ضرر تمامیت ارضی کشور در آن سوی دیوار مرزی مزبور قرار گرفت. آخرین خیانت رژیم بعلت امتیاز دهی به ترکیه و جمهوری آذربایجان و ارباب پوتین که درگیر جنگ تمام عیار با اوکراین است ،امضای توافق مرزی آذربایجان با ارمنستان با وساطت آمریکا و جایگزین شدن کریدور زنگزور بجای مرز قبلی بود.مرز مشترک ایران و ارمنستان قبل از این خاتم بخشی رژیم ۳۵ کیلومتر بود.

که در حال حاضر این مرز از طرف ارمنستان در اختیار آمریکا قرار رفته و رابطه ایران با ارمنستان و قفقاز و اروپا ازین مسیر قطع وکشور ما را در انزوای مطلق در مرزهای شمال کشور قرار داده و برای اولین بار با بخشی از آمریکا در منطقه هم مرز شده است.بدیهی است تا زمانیکه این رژیم ضد ایران و دشمن ایرانی حاکم است .ازین حاتم بخشی ها در ازای تضمین بقای رژیم از سوی اربابان متعدد ادامه می یابد . تنها قدرتی که می تواند این سرزمین های جدا شده توسط رژیم انیرانی را به ایران ما دوباره بازگرداند. قیام سراسری مردم ایران و سقوط رژیم است. که مطمئنا و تا دیر نشده در یک فرصت طلایی پیش رو انجام می گیرد.