همایش مونیخ قسمت نهم

جمعه شیخ ابوسعید بمسجد در آمد جماعت به اندازه ای بود که امکان نشستن نبود .مکبر گفت :"هرکس از جائی که ایستاده قدمی جلوتر بیاید ."شیخ بر منیر رفت وگفت "رحمته الله وبرکاته" و فرود آمد گفتند :همین ؟ گفت:" چه سخنی زیباتر از این که هرکس از جائی که ایستاده یک قدم جلوتر بیابد."

به جماعت مینگرم، کسانی که برای شکل دادن به مبارزه ای جهت سرنگونی جمهوری اسلامی در این جا جمع شده اند. مبارزه ای که اولین شرط پیروزی آن همان یک قدم جلو آمدن وخارج شده از غلاف تعصبی کور است که سالهاست مانع از نزدیکی نیروهای اپوزیسیون بیک دیگر می گردد.

غلافی پیچیده در پیشداوری ها ،باورهای دگم ،منیت های فردی وگروهی ،حساسیت سلطنت طلبان نسبت کسانی که یاری رسان به انقلاب ویران گر سال پنجاه وهفت بودند. حساسیت چپ ها ،جمهوری خواهان و.. نسبت به دوران پهلوی واینکه بر خورد مستبدانه شاه وتصمیم گیری های فردی زمینه بدست مخالفان داد.همراه با عدم انتقاد پذیری وقبول برخی اشتباهات از هر دوطرف.

قبول آن که حقیقت در انحصار هیچکدام از ما جمع شدگان در این همایش بزرگ نیست.هرکدام بخشی از حقیقت را می بینیم، قبول این که پیمودن راهی چنین سترگ جز با گرفتن دست یکدیگر و همگامی با هم ممکن نیست.قبول این که نمی توانیم ازغلافی که تار پود آن با نفرت ازهم تنیده شده،بیرون بیائیم، مگر این که اراده ای قوی ناشی از مهر وطن وعشق به آزادی و جاری شدن عدالت این مهم به انجام رساند.

اراده ای که باورهای سخت ایدئولوژک وتعصبات گروهی خود را اززیرذره بینی که زمان وچهل واندی سال تجربه تلخ زیستن در حکومت اسلامی در اختیارمان قرار داده ،با نگاهی انتقادی در آن ها بنگریم ! باورهای نادرست وتعصبات گروهی را کنار بگذاریم .د رفتارهای تخریب کننده خود تجدید نظر کنیم .با عشق به این سرزمین فرشی نفیس وجادوئی ببافیم! فرشی که زیبائی خود را از تنوع صدها رنگ ،صدها بو ،از آواهای مختلف این سرزمین زیبا گرفته باشد.