ایران پس از آتش بس، از ناکامی وفاق تا راه های خروج از وضعیت کنونی

گفت و گوی امیر تنها با اکبر گنجی



✅یک ماه پیش با إصرار زیاد با روزنامه ای مصاحبه ای مفصل انجام دادم با این شرط که متن باید بدون سانسور منتشر شود و من هم در سطح داخل کشور انتقادهایم را بیان کنم. پذیرفتند و مصاحبه انجام شد. پس از سه هفته نمونه را برای من ارسال کردند که بسیار سانسور شده بود و من نپذیرفتم. مدیر مسئول روزنامه دیگری متن را خواند و نوشت در دو روز آینده آن را منتشر می کنیم. اما یک هفته ای گذشت و هیچ خبری ندادند و معلوم شد نمی خواهند منتشرش کنند. قصد من افشاگری نبود و نیست. این را فقط برای این نوشتم که اتفاقاً با موضوع محوری گفت و گو ربط مستقیم داشت. همان جایی که من توضیح دادم چه باید کرد وچرا ایرانیان خارج کشور به شعارها و وعده ها اعتماد نمی کنند و حاضر به بازگشت به ایران نیستند.



🔺در این گفت گو از آزادی کلیه زندانیان سیاسی (تاجزاده، قدیانی، محمد باقر بختیار، سعید مدنی، و....)، رفع حصر از مهندس موسوی و رهنورد، ضرورت حضور افرادی چون محمد خاتمی، عبدالله نوری، حسن روحانی، محسن آرمین، محمد علی ایازی، دکتر رفیعی، آذر منصوری، حبیب الله پیمان، مرتاضی، فاطمه گوارایی، حسین هوشمند و...در صدا و سیما و سخن گفتن با مردم حرف زدم. همچنین از دوران اصلاحات و دوران جنبش سبز.



🔹از عبدالکریم سروش، محمد رضا نیکفر، محسن کدیور، یوسفی اشکوری، علیرضا رجایی، مهندس عبدالعلی بازرگان، یاسمین میظر، رامین کامران، رامین پرهام، فرامرز دادرس، حسین آرین، ملیحه محمدی، رضا فانی، سهیلا وحدتی، محمد سهیمی، آرش نراقی، حسین کمالی، حمید دباشی، یاسر میردامادی، و...میهن دوستی شان سخن گفتم و نکات دیگری هم بیان کردم. از اینکه آیا سروش ۸۰ ساله قصد دارد در ایران انقلاب کند یا مرتد است؟‌از ارتداد یوسفی اشکوری و هاشم آقاجری سخن گفتم. همچنین راه های گذار از وضعیت فعلی. همین طور از قصه ابراهیم نبوی و خودکشی دردناکش.



🔴پای خیانت کنندگان به وطن-میهن و رضا پهلوی هم به میان آمد. همچنین ترامپ، نتانیاهو، پرونده جفری اپستین، پایگاه اجتماعی ترامپ، خطر فاشیسم، رویکرد نژاد پرستانه و فاشیستی ایرانی ها به مردم أفغانستان، و....



ناکامی وفاق را توضیح دادم و راه هایی برای خروج از وضعیت پیشنهاد کردم و..

گفتگوی تصویری با اکبرگنجی برای اولین بار با یک "رسانه داخلی"

به گفته اکبر گنجی این محتوا برای روزنامه های داخل ایران تهیه شده بود، که از انتشار آن خودداری کردند...

