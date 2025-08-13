بعد از عراق در سفر لاریجانی به لبنان هم برق رفت
ویدیوی منتشرشده از سخنرانی علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در بیروت، نشان میدهد که در میانه سخنانش ناگهان برق قطع میشود.
ساعتها قطعی برق در عراق بە محض ورودش بە بغداد و امروز هم در لبنان؛-- Truske Sadeghi | تروسکە صادقی (@truskesadeghi) August 13, 2025
پاقدم نمایندە علی خامنەای تاریکی است... pic.twitter.com/UK2MQXFMcK
پیش از این، هنگام سفر لاریجانی به عراق، این کشور با مشکل قطع برق سراسری مواجه شد.
این هم در ایران:
ویدئویی در رسانهها منتشر شده است که نشان میدهد در جریان سخنرانی امروز علی لاریجانی، وقتی او مشغول صحبت در مورد سلاح هستهای بود و گفت که تصمیم با علی خامنهای است، ناگهان برقها رفت. pic.twitter.com/rk3SBx7ivb-- اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) May 3, 2025
