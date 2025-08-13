Wednesday, Aug 13, 2025

صفحه نخست » نمونه ای دیگر از برکات نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان

بعد از عراق در سفر لاریجانی به لبنان هم برق رفت

ویدیوی منتشرشده از سخنرانی علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در بیروت، نشان می‌دهد که در میانه سخنانش ناگهان برق قطع می‌شود.

پیش از این، هنگام سفر لاریجانی به عراق، این کشور با مشکل قطع برق سراسری مواجه شد.

mehr.jpg
این هم در ایران:

pezwater.jpg
واکنش پزشکیان به پیشنهاد نتانیاهو برای حل مشکل آب ایران

goftar13-1.jpg
لادن طباطبایی در کنار فرزندان و عروسش در امریکا
gooyatv13.jpg
تازه ترین تصاویر از پسر و نوه پهلوان تختی در یک عروسی
goftar13.jpg
مراسم تجدید عهد زناشویی بروکلین بکهام بدون حضور پدر و مادرش
oholic13-1.jpg
روانپریشی، اسکیزوفرنیا و جنون در کمین مصرف کنندگان گل
goftar13-2.jpg
صحرا اسدالهی؛ از اجرای برنامه تلویزیونی تا شهرت با «فروشنده» اصغر فرهادی
daily13.jpg
کینه دو برادر که دنیای ورزش را تغییر داد
daily12-1.jpg
بوسه جنجالی سینا مهراد بازیگر بر دستان آزیتا حاجیان در اکران مردمی سریال از یادرفته
goftar18.jpg
افشاگری عبدالرضا داوری در مورد اصالت یهودی خانواده نادر طالب زاده

