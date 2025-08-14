ایران اینترنشنال - علیاکبر پورجمشیدیان، رییس ستاد مرکزی اربعین، چهارشنبه ۲۲ مرداد در جلسه این ستاد گفت که حدود ۵۰ زائر ایرانی در دو روز گذشته به علت سر دادن شعار علیه اسرائیل در حرم امام سوم شیعیان در کربلا بهدست نیروهای حرم بازداشت شدند.
پورجمشیدیان در «قرارگاه پایش و نظارت ستاد مرکزی اربعین» که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: «با توجه به اینکه با دو کشور رابطه خوبی دارند، از افراد بازداشتشده تعهد گرفته شد و آزاد شدند.»
رییس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه تا ظهر چهارشنبه سه میلیون و ۲۳۲ هزار و ۴۷۴ نفر در سامانه سماح ثبتنام کردهاند، گفت: «تاکنون سه میلیون و ۵۴۲ هزار نفر از مرزها خارج شدهاند که این آمار شامل ۲۶۰ هزار و ۹۲۱ نفر اتباع خارجی نیز میشود.»
او در خصوص بازداشت زائران به ایران نیز گفت که تاکنون دو میلیون و ۳۹۶ هزار نفر وارد کشور شدهاند و نزدیک به ۷۰ درصد از افرادی که خارج شده بودند، بازگشتهاند.
در سالهای گذشته نیز برخی زائران ایرانی بهدلایل مختلف از سوی نیروهای امنیتی در کشورهای عراق و عربستان سعودی بازداشت شده بودند.
