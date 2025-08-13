تشدید خطرناک حملات لفظی سران اسرائیل!

احمد زیدآبادی



حمله و هجوم کلامی سران اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به طرز خطرناکی تشدید شده است. آیا این هجوم، صرفاً لفاظی و به قصد دامن زدن به جنگ روانی و تحریک اعصاب است یا اینکه نقشه‌ای عملی هم ضمیمۀ آن است؟

تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که اسرائیلی‌ها معمولاً ترکیبی عمل می‌کنند.

جنگ 12 روزه با همۀ مصائبش، به دلیل نوع واکنش ایرانیان به آن، فرصتی برای نوسازی سیاست در همۀ عرصه‌های آن فراهم آورد تا امکانی عملی برای عبور کشور از تمام بحران‌های داخلی و خارجی فراهم شود.اما متأسفانه محافلی با مصادرۀ واکنش مردم و تأویل نادرست آن، مثل همیشه فرصت‌سوزی کردند. این فرصت‌سوزی، دولت اسرائیل و تمام متحدان ریز و درشت و پنهان و آشکار آن را در سراسر منطقه و جهان به طمع انداخته است تا معضلات موجود و رنج مردم و شکاف بین نیروهای سیاسی را زمینه‌ای برای پیشبرد برنامه‌های خود تصور کنند!

به نظر من، نتانیاهو در صدد به پا کردن آتش تازه‌ای است. خود او به همراه نفتالی بنت، ابعاد و اهداف این آتش را تشریح کرده‌اند. به جای دعوا به هوش باشید!