...شما جناب هالو و شما همفکران و کسایی که مثل آقای هالو فکر می کنید لطفا به این سوال صادقانه ی من که بی هیچ غرض و مرضی مطرح می کنم جواب بدید که اگه به فرض، توو عالم سیاسی ایران، فقط دو انتخاب داشته باشیم، یعنی حکومت نکبت اسلامی و حکومت پادشاهی، چه به شکل قدیم اش و دوره ی رضا شاهی و محمدرضا شاهی و ملکه فرح و شهبانو، یا بهبود یافته تر و دوره فرضی شاهزاده رضا پهلوی، و راه سوم هم فرضا نداشته باشیم، شما ترجیح میدید تحت کدوم حکومت زندگی کنید؟

حتما میگید نه آقا این چه فرمایشیه ما دنبال حکومت ایده آل جمهوری فلان و بهمان خواهیم بود.

میگم نه. شما فرض رو بر این بذار. کدوم اش رو ترجیح میدید؟ اگه بگید جمهوری نکبت رو ترجیح میدید که اون وقت حیف این برنامه که خطاب به شما ساختم و وقتی که تلف کردم. شما برو به سمت افکار خودت من هم میرم به سمت افکار خودم و با هم جنگ و جدال می کنیم تا ببینیم کی برنده میشه. اگر جواب تون با تمام مخالفت ها با موضوع پادشاهی، خود پادشاهیه، که اون وقت میگم آدم منصف و عاقلی هستید و بد نیست اجازه بدید کسانی که میخوان این حکومت رو سر کار بیارن، سر کار بیارن و شما هم در این فاصله سعی کنید که حکومت مورد نظر خودتون رو پایه هاش رو بذارید چرا که دست و بال تون توو حکومت پادشاهی برای رشد خودتون بازتر از زمان حاکمیت جمهوری نکبت اسلامی خواهد بود...