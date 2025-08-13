سخن رهبر انقلاب مبنی بر اینکه نه‌جنگ می‌شود و نه مذاکره میکنیم، مربوط به حدود هفت سال پیش یعنی سال ۹۷ است؛ و همه دیدند محقق شد.

و اتفاقا معظم‌له در نماز عیدفطر امسال ضمن تصریح به "احتمال شرارت دشمن" تهدید کردند: "..قطعاً ضربه متقابل محکمی خواهند خورد.» و این هم محقق شد. pic.twitter.com/9r8Qv93Y5g