ویدیویی از پذیرایی منحصربه‌فرد و خاص یکی از موکب‌های خدمت‌رسان به زائران اربعین با چرخ و فلک کباب، در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده است. این ویدیو را ببینید:

در مراسم اربعین کربلا، ویدیوها و تصاویری منتشر شد که نشان می‌دهد تعدادی از برگزارکنندگان، مرغ‌ها را به شکلی شبیه چرخ‌وفلک آویزان و همزمان کباب کرده‌اند. به گزارش سایت تابناک، در جریان این مراسم، به‌صورت بیست‌وچهارساعته از شرکت‌کنندگان با انواع غذا و بستنی‌های سنتی پذیرایی می‌شود. این شیوه پخت مرغ با واکنش‌های گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها روبه‌رو شد

