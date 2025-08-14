گذار از نظام استبدادی دینی به دموکراسی با اراده مردم ممکن است

ایران اینترنشنال - نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در گفت‌وگو با مجله آلمانی «اشپیگل» گفت: «مطمئنم گذار از یک نظام استبدادی دینی به دموکراسی با اراده مردم ممکن است.» محمدی تاکید کرد که مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی ادامه دارد و علیرغم سرکوب شدید، امید به تغییر زنده است.

او گفت جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه سرکوب مخالفان، فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی را به شکل چشمگیری تشدید کرده است. او از موج تازه‌ای از خشونت، بازداشت و اعدام خبر داد و افزود که خود نیز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با تهدید به مرگ روبه‌رو شده است.

محمدی با اشاره به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تاکید کرد که جمهوری اسلامی توسط مردم ایران تضعیف شده و مشروعیت خود را از دست داده است. او یادآور شد که ایران در دو دهه گذشته بارها شاهد جنبش‌های اعتراضی بوده و زنان و جوانان در خط مقدم این مبارزه قرار داشته‌اند.

به گفته او، هزینه این مبارزات سنگین بوده و بسیاری در خیابان‌ها کشته یا در زندان‌ها اعدام شده‌اند، اما مردم همچنان تسلیم نشده‌اند.