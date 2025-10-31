رمان ذره‌های خاکستری عشق جهانی است میان مرگ و زندگی، میان سوختن و باززایی. شخصيت‌هایش نه قهرمان‌اند و نه شکست‌خورده، آنها انسان‌هایی‌اند در مرز خاموشی میان وصیت و زایش، میان اندوه و رهایی. مسعود نقره‌کار با زبانی فلسفی و شاعرانه انسان را در آستانه‌ی نیستی می‌نشاند تا پرسش از راز بودن را بجای پاسخ بگذارد. در این رمان زنانی جان گرفته‌اند که هم‌زمان زنده‌اند و مرده.

مادرانی که صدایشان با خاک یکی می‌شود، مردانی که از جنگ و ایمان بازگشته‌اند اما در درونشان هنوز آتشی خاموش‌نشده می‌سوزد. هر صحنه‌ی این رمان تابلویی‌ست از مواجهه‌ی انسان با حقیقت، از نبرد میان جسم و روح. در نگاه نقره‌کار مرگ پایان نیست بل بیداری‌ست، نوعی روشنایی خاکستری که انسان را از رخوت تکرار بیرون می‌کشد. من این رمان را نخواندم در آن غرق شدم مثل لحظه‌يى که در نقاشی گم می‌شوم و رنگ از فرم جدا می‌شود تا جهان به حس بدل شود.

در هر فصل از این رمان من در لایه‌يى تازه از خاک و نور فرو رفتم. فصل نخست برایم بوی آغاز داشت مانند لحظه‌یی که قلم‌مو نخستین‌بار بوم را لمس می‌کند. خاک در اینجا رنگ دارد، مرگ موسیقی دارد، و سکوت وزن. فصل دوم زخم بود و جست‌وجوی ریشه. همانگونه که در نقاشی‌هایم زن از دل سایه زاده می‌شود، این فصل هم درباره‌ی تولد صدای زن از دل خاک خاموش است. در فصل سوم خاکستر هنوز گرم و رنگ زندگی بر لب مرگ. فصل چهارم صدای مادران خاموش بود. زنانی که در خاک می‌زیند و در خطوط بوم من جان می‌گیرند.

در فصل پنجم بازگشت بود به درون، به خاک، به نوری که از دل تاریکی می‌تابد. در فصل ششم مرگ نرم شد مثل نوری که از پوست عبور می‌کند. فصل هفتم گفتگوى با خاک بود. اینجا نقره‌کار از همان جایی حرف می‌زند که هایدگر آن را خانه‌ی هستی می‌نامید زبان. او با زبان نمی‌نویسد بلکه زندگی را ترجمه می‌کند، و فصل هشتم رويش واژه‌ها همچون بذرهایی در باران. فصل نهم رنگ سوختن داشت و در فصل دهم سکوت میان دو نگاه. در این فصل، خودم را می‌بینم زنی که دیگر نیازی به فریاد ندارد چون فهمیده است که سکوت هم می‌تواند سخن بگوید و مرگ هم می‌تواند ادامه‌ی عشق باشد.