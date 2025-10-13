بی بی سی - مرتضی، یکی از القاب امام اول شیعیان و مرضیه از القاب دختر پیامبر اسلام است. با این حال این دو نام، از نام‌های رایج در ایران هستند

دادستانی تهران دستور تعقیب و بازداشت عوامل تولید،‌ توزیع و تبلیغ عروسک‌هایی را به شکل خوک و گوریل صادر کرد.

آن طور که گزارش شده این دستور دادستانی ساعاتی پس از به راه افتادن کارزاری با هشتگ «حمایت از مقدسات» و اعتراض به نام‌گذاری این دو عروسک به نام «مرتضی» و «مرضیه» صورت گرفته است. مرتضی لقب امام اول شیعیان و مرضیه لقب فاطمه،‌ دختر پیامبر اسلام است.

در خبر مرکز رسانه قوه قضاییه ایران به نام این گوریل و خوک اشاره نشده اما آمده: «چندی است فروش عروسک‌های موهن در برخی سکو‌های فضای مجازی و بعضی مغازه‌ها باب شده است اغلب فروشندگان توجهی به ماهیت ضد مقدسات این عروسک‌ها ندارند.» اسم این دو تا عروسک گوریل و خوک را گذاشته‌اند «مرتضی» و «مرضیه». کاربران ارزشی شاکی شدند که توهین به مقدساته



-دادستان تهران هم دستور بازداشت عوامل تولید و تبلیغ عروسک‌ها را صادر کرده

