بی بی سی - مرتضی، یکی از القاب امام اول شیعیان و مرضیه از القاب دختر پیامبر اسلام است. با این حال این دو نام، از نامهای رایج در ایران هستند
دادستانی تهران دستور تعقیب و بازداشت عوامل تولید، توزیع و تبلیغ عروسکهایی را به شکل خوک و گوریل صادر کرد.
آن طور که گزارش شده این دستور دادستانی ساعاتی پس از به راه افتادن کارزاری با هشتگ «حمایت از مقدسات» و اعتراض به نامگذاری این دو عروسک به نام «مرتضی» و «مرضیه» صورت گرفته است. مرتضی لقب امام اول شیعیان و مرضیه لقب فاطمه، دختر پیامبر اسلام است.
در خبر مرکز رسانه قوه قضاییه ایران به نام این گوریل و خوک اشاره نشده اما آمده: «چندی است فروش عروسکهای موهن در برخی سکوهای فضای مجازی و بعضی مغازهها باب شده است اغلب فروشندگان توجهی به ماهیت ضد مقدسات این عروسکها ندارند.»
اسم این دو تا عروسک گوریل و خوک را گذاشتهاند «مرتضی» و «مرضیه». کاربران ارزشی شاکی شدند که توهین به مقدساته-- Maryam Moqaddam مریم مقدم (@MaryamMoqaddam) October 13, 2025
-دادستان تهران هم دستور بازداشت عوامل تولید و تبلیغ عروسکها را صادر کرده
pic.twitter.com/cbjVFjoMeB
در کارزاری که متن آن را خبرگزاری نیمه دولتی فارس منتشر کرد و تا لحظه تنظیم خبر مدعی شده حدود ۸ هزار نفر طومار آن را امضا کردند، از دادستان کل ایران، وزیر ارشاد و رئیس پلیس فتا خواسته شد این عروسکهای «موهن» را که «نامشان یادآور اسامی مقدس ائمه معصومین» است جمعآوری و با عوامل تولید آن به «جرم توهین به مقدسات» برخورد قضایی شود.
امضاکنندگان این کارزار درباره دو نام مرتضی و مرضیه میگویند: «این نامگذاری، به ویژه با توجه به پیشینه و جایگاه رفیع این اسامی در نزد میلیونها شیعه در ایران و جهان، امری تصادفی به نظر نمیرسد، بلکه عامدانه و با هدف خاصی انجام شده است.»
آن طور که گزارش شده این عروسکها به شکل گوریل قهوهای و خوک صورتی که از نوع عروسکهای پلاستیکی ضد استرس است از ماهها پیش در ایران به بازار آمده است.
اسباب بازیهای فیجت یا ضد استرس برای مشغول نگه داشتن دستها و انگشتان و کاهش اضطراب و بهبود تمرکز استفاده میشود.
درباره واکنش تولیدکنندگان این عروسکها و این که آیا آنها در نامگذاری این اسباب بازیها نقشی داشتهاند یا نه، هنوز جزییاتی در دست نیست.
مقابله با برخی از محصولات فرهنگی و یا اسباب بازیها در ایران پس از انقلاب بهمن ۵۷ به این عنوان که «ترویج زندگی غربی» است و «مغایر با ارزشهای اسلامی» است، سابقه دارد.
از جمله بارها پلیس ایران عروسکهای باربی را «غیراسلامی» خواند و حتی اعلام کرد که به منظور مقابله با آنچه جنگ نرم غرب خوانده می شود، فروش عروسکهای باربی ممنوع است.
مسئولان هم سعی کردند که عروسکهای داخلی از جمله دارا و سارا را جایگزین باربی کنند اما چندان موفق نبودند.
در حال حاضر بازار اسباببازی ایران مملو از اسباببازیهای وارداتی و انواع باربی است.
خبرگزاری فارس - نزدیک به سپاه پاسداران - به تازگی در گزارشی با عنوان «لبوبو؛ سایهی ترس روی میز تحریر کودکان ایرانی» به موضوع واردات عروسکهای معروف به «لبوبو» پرداخته است و آن را نمادی از «نفوذ فرهنگ بیگانه» خوانده است.
این عروسکها که محصول یک شرکت چینی است در میان نوجوانان و حتی جوانان در سراسر جهان با استقبال روبرو شده است و با وجود ظاهری نه چندان خوشایند، فروشی فوق العاده داشته است.
ببینید مهدوی کیا در ۴۸ سالگی چیکار میکنه
مدرس دانشگاه تهران، توسط همسرش کشته شد