روایت فروپاشی محور مقاومت و شکل‌گیری خاورمیانه‌ای جدید

نیما آویدنیا | روزنامه‌نگار مستقل

ویژه خبرنامه گویا

از دمشق تا بیروت، از بغداد تا صنعا، صدایِ شکستنِ استخوان‌هایی به گوش می‌رسد که ایدئولوژیِ رسمیِ جمهوریِ اسلامی دو دهه آن را «محورِ مقاومت» نامیده بود.

شبکه‌ای از نیروهایِ نیابتی، ایدئولوژی و دلارهایِ نفتی که قرار بود ایران را به قدرتی بی‌بدیل در منطقه بدل کند، امروز به خانه‌ای پوشالی تبدیل شده است؛ سازه‌ای سست و بی‌بنیاد که خشت‌به‌خشتِ آن با رنجِ مردمِ منطقه و به بهایِ سفره‌هایِ خالیِ مردمِ ایران بنا شده است.

در خیابان‌هایِ غزه، مردمِ خسته پس از سال‌ها جنگ و محاصره به رقص درآمدند، رقصی نه از سرِ شادی و خوشی، بلکه به امیدِ رهایی؛ رقصی بر خاکسترِ آتشی که سال‌ها به نامِ آنان، اما با هیزمِ ایدئولوژیِ مقاومت و استکبارستیزی، نه دیروز و امروز، که فردایِ این مردم را نیز در جنونِ کورِ خود سوزاند.

اکنون اما، پس از سال‌ها تحریم و گرسنگی، جنگ و خون‌ریزی و مرگ و آوارگیِ مردمِ منطقه در توهّمِ برپاییِ امپراتوریِ مقاومت، خاورمیانه بدونِ حضورِ ایران تصمیم می‌گیرد و تهران تنها تماشاگرِ صحنه‌ای است که روزی نقشِ اولِ آن بود.

از رؤیایِ امپراتوری تا خاکسترِ محورِ مقاومت

در میانهٔ دههٔ ۱۳۸۰، جمهوریِ اسلامی اصطلاحِ «محورِ مقاومت» را واردِ گفتمانِ سیاستِ خارجیِ خود کرد. در ظاهر، این مفهوم پاسخی بود به حضورِ آمریکا در عراق و افغانستان و تهدیدِ اسرائیل در منطقه؛ اما در واقع، طرحی بود برای گسترشِ نفوذِ تهران در خاورمیانهٔ پس از جنگِ عراق.

هستهٔ نخستِ این محور در لبنان شکل گرفت، جایی‌که حزب‌الله با حمایتِ مالی و نظامیِ ایران به مهم‌ترین بازویِ نیابتیِ تهران در منطقه بدل شد. سپس نوبت به فلسطین رسید؛ حماس و جهادِ اسلامی، به‌عنوانِ دو شاخهٔ مقاومتِ مسلحانه، در کنارِ حزب‌الله در مدارِ تهران قرار گرفتند.

با آغازِ جنگِ داخلیِ سوریه در سالِ ۲۰۱۱، این محور به نقطهٔ عطفِ تازه‌ای رسید؛ ایران برای نخستین‌بار به‌طورِ مستقیم در جنگی تمام‌عیار مداخله کرد تا دولتِ بشار اسد را از گزندِ طوفانِ بهارِ عربی حفظ کند و مسیرِ زمینیِ خود را از تهران تا سواحلِ مدیترانه باز نگه دارد.

در همین دوران، عراق نیز به صحنهٔ نفوذِ جمهوریِ اسلامی تبدیل شد؛ با تشکیلِ گروه‌هایِ حشدالشعبی، ایران توانست شبکه‌ای از نیروهایِ مسلحِ شیعی ایجاد کند که در ظاهر برای مبارزه با داعش شکل گرفتند، اما در عمل به بازویِ سیاسی و نظامیِ تهران در بغداد بدل شدند.

در یمن نیز با قدرت‌گیریِ حوثی‌ها، آخرین حلقه از زنجیرهٔ نفوذ تکمیل شد و محورِ مقاومت از مدیترانه تا دریایِ سرخ امتداد یافت.

اما این گسترشِ جغرافیایی هم‌زمان بود با آغازِ فرسایشِ درونی؛ هزینه‌هایِ سنگینِ مالی و انسانی، شکاف‌هایِ سیاسی درونِ کشورها، رقابت‌هایِ قومی و مذهبی و بحران‌هایِ پی‌در‌پی پایه‌هایِ این محور را سست کرد.

از سالِ ۱۳۹۸ به بعد، با بازگشتِ تحریم‌هایِ آمریکا پس از خروجِ واشنگتن از برجام، منابعِ مالیِ ایران به‌شدت محدود شد و شریان حمایت از نیروهایِ نیابتی در منطقه کندتر شد. هم‌زمان، با آغازِ اعتراضاتِ مردمی در لبنان و عراق و شکل‌گیریِ محورِ تازه‌ای از همکاریِ عربی-غربی، موازنهٔ قدرت در خاورمیانه تغییر کرد و ساختارِ محورِ مقاومت رو به فرسایش گذاشت.

ترورِ قاسمِ سلیمانی ضربه‌ای تعیین‌کننده بود؛ فرمانده‌ای که نقشِ ستونِ فقراتِ هماهنگ‌کنندهٔ این محور را داشت. بدونِ او، شبکهٔ نیابتیِ ایران در منطقه دچارِ گسست و سردرگمی شد. به‌گفتهٔ شورایِ آتلانتیک، «ترورِ سلیمانی نقطهٔ آغازِ فروپاشیِ تدریجیِ محورِ مقاومت بود؛ شبکه‌ای که بدونِ او دیگر توانِ هماهنگی و انسجام ندارد».

کشته‌شدنِ حسنِ نصرالله و آسیب به شبکهٔ فرماندهیِ حزب‌الله در لبنان و سقوطِ اسد، توازنِ عملیاتی و ارتباطیِ محورِ مقاومت را بر هم زد و نشان داد که انسجامِ این شبکه بیش از آن‌که نهادی باشد، وابسته به اشخاصِ کلیدی بوده است.

جنگِ دوازده‌روزه میانِ اسرائیل و گروه‌هایِ وابسته به ایران ضربه‌ای سنگین بر پیکرِ محورِ مقاومت وارد کرد؛ ساختارِ اطلاعاتی و ارتباطیِ میانِ بیروت، دمشق و غزه از هم گسست و بسیاری از فرماندهانِ میدانی کشته شدند. به‌گفتهٔ شورایِ آتلانتیک، «این جنگ نقطه‌ای بود که محورِ مقاومت از انسجامِ عملیاتی به مرحلهٔ بقا در آشفتگی سقوط کرد».

در روزهایی که تهران در بهتِ پس از جنگ و بیمِ درگیریِ دیگر فرو رفته بود، کشورهایِ عربی در صفِ میانجی‌گری و بازسازیِ غزه ایستادند؛ نظمِ تازه‌ای در خاورمیانه شکل گرفت که دیگر به ایران نیازی نداشت. «صلحِ ترامپ» میانِ اسرائیل و حماس به امضا رسید، توافقی که نه در تهران، بلکه در دوحه و قاهره شکل گرفت و جهانِ منهایِ ایران پشتِ آن ایستاد. اکنون می‌توان با مرورِ حلقه‌های این زنجیره از لبنان و سوریه تا عراق، یمن و غزه، تصویری روشن‌تر از سازوکار و مسیرِ تحولِ محورِ مقاومت در دو دههٔ گذشته ترسیم کرد؛ زنجیره‌ای از حلقه‌هایِ به‌هم‌پیوسته که هر یک بخشی از پازلِ نفوذِ منطقه‌ایِ ایران را شکل دادند.

لبنان؛ از طلوعِ تا غروبِ مقاومت

پروژهٔ «محورِ مقاومت» در عمل از لبنان آغاز شد؛ در اوایلِ دههٔ ۱۳۶۰، با اعزامِ نیروهایِ سپاهِ پاسداران به درهٔ بقاع و تشکیلِ هسته‌هایِ اولیهٔ حزب‌الله، تهران تلاش کرد نخستین بازویِ نیابتیِ خود را در منطقه بنا کند.

در دهه‌هایِ بعد، حزب‌الله از یک گروهِ چریکیِ ضدِ اسرائیلی به بازیگری نظامی و سیاسی تبدیل شد که تصمیم‌هایِ کلیدیِ لبنان را در هماهنگی با تهران می‌گرفت. حمایت‌هایِ مالی، تسلیحاتی و آموزشیِ ایران از حزب‌الله نیرویی ساخت که هم دولتِ رسمیِ لبنان را تحتِ فشار قرار میداد و هم مسیرِ انتقالِ سلاح به سوریه و فلسطین را حفظ می‌کرد.

اما از سال‌هایِ پایانیِ دههٔ ۱۳۹۰، شکاف میانِ مردمِ لبنان و حزب‌الله عمیق‌تر شد؛ بحرانِ اقتصادی، فسادِ ساختاری و فروپاشیِ نظامِ بانکی، حزب‌الله را از «نمادِ مقاومت» به متهمِ اصلیِ بن‌بستِ کشور بدل کرد. در سالِ ۱۳۹۹، انفجارِ مهیبِ بندرِ بیروت بیش از دویست کشته و هزاران زخمی برجا گذاشت؛ بسیاری از لبنانی‌ها بی‌کفایتی و نفوذِ حزب‌الله را در ساختارِ سیاسی و اقتصادیِ کشور عاملِ اصلیِ این فاجعه دانستند.

در سالِ ۱۴۰۳، پس از عملیاتِ اسرائیل علیه شبکهٔ ارتباطیِ حزب‌الله، مشهور به «انفجارِ پیجرها» و کشته‌شدنِ شماری از فرماندهانِ ارشد، ساختارِ فرماندهیِ این گروه عملاً فروپاشید. چند هفته بعد، ترورِ حسنِ نصرالله نقطهٔ عطفی بر پایانِ یک دوران بود؛ چنان‌که روزنامهٔ گاردین نوشت: «مرگِ نصرالله نه‌تنها حذفِ یک رهبر، بلکه پایانِ روایتی بود که چهار دهه سیاستِ منطقه را شکل داده بود». لبنانِ امروز خسته از مداخلهٔ تهران است؛ کشوری که دیگر حزب‌الله را نه بازویِ مقاومت، بلکه سایه‌ای بر استقلال و حاکمیتِ ملیِ خود می‌داند.