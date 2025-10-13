مهدی مهدوی کیا در ۴۸ سالگی هنرمندتر از تمام فوتبالیست های تیم ملی
صفحه اینستاگرامی آکادمی کیا، ویدئویی از چالش ضربات ایستگاهی مهدی مهدویکیا، سرمربی الجزیره الحمرا امارات منتشر کرد و در توضیح نوشت:
«مهدی مهدویکیا که سالها با ارسالهای بینقص، مهاجمان تیم ملی کشورمان را در موقعیت گل قرار میداد و از روی ضربات ایستگاهی، خاطرات خوبی برای همه فوتبال دوستان ساخت، حالا گهگاه در تمرینات به صورت عملی و عینی، شاگردانش را آموزش میدهد.»
