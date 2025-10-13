Monday, Oct 13, 2025

mk.jpgمهدی مهدوی کیا در ۴۸ سالگی هنرمندتر از تمام فوتبالیست های تیم ملی

صفحه اینستاگرامی آکادمی کیا، ویدئویی از چالش ضربات ایستگاهی مهدی مهدوی‌کیا، سرمربی الجزیره الحمرا امارات منتشر کرد و در توضیح نوشت:

«مهدی مهدوی‌کیا که سال‌ها با ارسال‌های بی‌نقص، مهاجمان تیم ملی کشورمان را در موقعیت گل قرار می‌داد و از روی ضربات ایستگاهی، خاطرات خوبی برای همه فوتبال دوستان ساخت، حالا گهگاه در تمرینات به صورت عملی و عینی، شاگردانش را آموزش می‌دهد.»

