خبرنامه گویا - یوجی بلیزا یک تولیدکننده ژاپنی محتوا در اینستاگرام و تیکتاک است که بیشتر به خاطر علاقهاش به زبانها و فرهنگهای مختلف شناخته شده است.
یوجی بیشتر مصاحبههای خیابانی خود را در وین انجام میدهد؛ جایی که او با زبان مادری رهگذران صحبت میکند و آنها را شگفتزده میسازد. او میتواند به صورت پایه به ۴۰ زبان صحبت کند، اما در ۱۰ زبان تسلط کامل دارد.
نمونههایی از صحبت کردن او به زبانهای دیگر:
