Tuesday, Oct 14, 2025

صفحه نخست » اینفلوئنسر کره‌ای محبوب تیک‌تاک، فارسی صحبت کرد و دل ایرانی‌ها را برد

خبرنامه گویا - یوجی بلیزا یک تولیدکننده ژاپنی محتوا در اینستاگرام و تیک‌تاک است که بیشتر به خاطر علاقه‌اش به زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف شناخته شده است.

یوجی بیشتر مصاحبه‌های خیابانی خود را در وین انجام می‌دهد؛ جایی که او با زبان مادری رهگذران صحبت می‌کند و آن‌ها را شگفت‌زده می‌سازد. او می‌تواند به صورت پایه به ۴۰ زبان صحبت کند، اما در ۱۰ زبان تسلط کامل دارد.

@yuji_beleza IRANIAN GENTLEMAN SHARES WISDOM 🇮🇷❤️ . #farsi #iran #poem #vienna #wien #japan #japanese ♬ original sound - yuji_beleza

:::

@yuji_beleza Surprising in Farsi 🤯😍 . What a lovely family 😍 #farsi #iran #german #japan ♬ original sound - yuji_beleza

:::

@yuji_beleza THEY STOPPED WHEN I SPOKE THEIR LANGUAGE ❤️🇮🇷 . Language is the key to the heart ❤️ . If you want to learn languages, check my course in the bio! . #iran #farsi #persian #vienna #wien #japan #dari #belgium #iranian #イラン ♬ original sound - yuji_beleza

نمونه‌هایی از صحبت کردن او به زبان‌های دیگر:

@yuji_beleza

African basketball players in Japan 🇯🇵🏀

♬ original sound - yuji_beleza

:::

@yuji_beleza What a fashionable lovely Serbian lady 🇷🇸❤️ . #serbia #serbian #japan #yugo #vienna ♬ original sound - yuji_beleza

:::

@yuji_beleza Her laugh tho 😍🇿🇼 . Shona is one of the many languages spoken in Zimbabwe 🇿🇼❤️ . #zimbabwe #africa #japan #japanese #vienna ♬ original sound - yuji_beleza

:::

@yuji_beleza The Dance and Handshake at the End 🇳🇬😍 . In Igbo tradition to greet, people clap their backhands against each other 3 times before shaking their hands ☮️ . #nigeria #igbo #africa #japan #vienna #austria ♬ original sound - yuji_beleza
:::

:::

مطلب بعدی...
mk.jpg
ببینید مهدوی کیا در ۴۸ سالگی چیکار میکنه

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar14-1.jpg
درآمد برنامه «زن روز» با اجرای مهناز افشار چقدر است؟
daily14.jpg
رؤیای الویس پریسلی بودن، در دل دو رقیب ایرانی
one14-1.jpg
فرناز سلمانی طراح لباس و داور جدید برنامه «زن روز»
oholic14.jpg
شغل والدین بازیگرها
goftar14.jpg
هادی چوپان قهرمان مستر المپیا با لقب «گرگ ایرانی»
daily14-2.jpg
انتشار عکسهای عروسی ۱۵ سال پیش جاستین ترودو و همسرش
goftar13.jpg
اخباری در مورد رابطه جدید پژمان جمشیدی با این بازیگر زن
one13.jpg
هیلاری کلینتون به مناسبت پنجاهمین سالگرد زندگی با بیل کلینتون عکسهای عروسی شان را منتشر کرد

از سایت های دیگر

دسری که خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد
افشای جنجال تصاویر همسران مقام‌های طالبان
راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی
پیری (واقعیت تلخ زندگی) یک بیماری قابل علاج است

پر بیننده ترین ها



oholic13-1.jpg
ابزارهای جاسوسی باورنکردنی در دوران قدیم
one13-1.jpg
گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه از وضعیت سفارت آمریکا درتهران۴۴ سال پس از گروگانگیری
daily.jpg
آفرین عبیسی بازیگر قبل و بعد از انقلاب
goftar12-2.jpg
۸ واقعیت درباره بدن شما که نشان می‌دهد عمر طولانی‌تری خواهید داشت
oholic6-1.jpg
عجیب ترین اختراعات زیبایی تاریخ
onenews6-1.jpg
تفریح مردم در سواحل شوروی سابق

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy