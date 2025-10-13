دویچه وله - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا که برای شرکت در نشست صلح غزه وارد مصر شده در بدو ورود خود به فرودگاه شرمالشیخ گفت، جمهوری اسلامی "ضربه سنگینی خورده و با این تحریمها نمیتواند دوام بیاورد."
ترامپ با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت همه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران گفت: «فکر میکنم که ایران هم در نهایت همراه خواهد شد. آنها آسیب دیدهاند و به کمک نیاز دارند. چنانچه میدانید، تحریمهای بسیار سختی علیه آنها اعمال شده است.»
Iran 'can't survive' with the US sanctions -- Trump-- RT (@RT_com) October 13, 2025
'At some point they will say 'we want the sanctions off' - we're going to end up with peace'
'If we didn't hit them in the nuclear' Gaza deal would have been impossible, he said https://t.co/geo1bbbN5h pic.twitter.com/thtv2zR93Y
ترامپ گفت که اگر در موضوع هستهای علیه جمهوری اسلامی فشار زیاد اعمال نمیشد و مراکز اتمی این کشور بمباران نمیشد هرگز نمیتوانستیم به توافق "تاریخی و بیسابقه" غزه دست پیدا کنیم: «هیچکس تا بهحال چیزی شبیه به آنچه که امروز رخ میدهد ندیده است.»
