ویژه خبرنامه گویا

البته شماری می گویند :علی ماند و سوراخِ موشش!

نادانی و گنده گویی، دهان بزرگ و مغز کوچک، هل من مبارز خواستن در کوچه خلوت و پنهان شدن هنگام عمل، نتیجه‌اش همین می‌شود.

چه روزگاری! حکومت اسلامی تا همین چند ماه پیش چه ادعاها داشت، آخوند خامنه‌ای چه‌اندازه بازوها و پیشانی‌ها بوسید و چه شب‌هایی با شرکت در برنامه‌ریزی یورش هفت‌اکُتبر تروریست‌هایِ حماس، خواب‌های طلایی دید و خود را در خیال رهبرنابودی اسراییل از نقشه جهان دید و من که آگاه نیستم ولی بی‌گمان متن سخنرانی برایِ آن روز طلایی، درخشان و تاریخی را هم بارها و بارها در ذهنش مرور کرده و شاید یاداشت هم کرده بود و..چه اتفاقی رُخ داد؟ چگونه شدکه خودش هم نفهمید با چشمی به آسمان وچشمی به زمین شتابان به سوراخی خزید!

مهم نبود که این آخوند در بیش از سه دهه از حکم‌رانی خود، چه بلایی برسر ایران و مردم ایران آورده است، اصل همآن رسیدن به خواب و خیال نابودی اسراییل بودو مشتی دزدِ میهن‌فروش نیز یک‌بند او را باد می‌کردند و بادکنکی خود را خیلی بزرگ می‌دید.

جبهه مقاومت کجاست ؟

جبهه مقاومت با هزینه‌های میلیارد دلاری به بهایِ تهی‌دست کردن بیش‌ترین شمار مردم ایران، نابودی بخشی از زیرساخت‌ها و طبیعت ایران، سرکوب ویرقراری ماشین همیشگی اعدام‌هاِ ی کور با پرونده سازی، تنها و تنها برای ایجاد ترس و هراس پایدار در جامعه؛ پیش‌گیری از خیزش احتمالی یک‌باره مردم که سنگ‌اندازی در راه ایده‌های جنون آمیز یک آخوند روانی و مشتی دزد فاسد مافیایی بنام سردار و مشتی آخوند خودفروش و پیروانی مزدور وضد ایرانی، شمرده می‌شد، اینک کجایست این جبهه مقاومت؟ چکونه به این زودی و سادگی دود شد و به هوا رفت!؟

نشست پایان درگیری و چهره رنگ پریده و شکسته آخوند خامنه‌ای

در روند پایان درگیری، آزادی گروگان‌‎ها و برنامه‌ریزی برای آینده غزه و بی‌گمان منطقه، اینک آخوند خامنه‌ای و دزدان و مافیاهای وابسته در کجا قرار دارند؟ با درد و حسرت تماشاچی نشستی هستند که حماسی که بازو و پیشانی‌اش را آخوند خامنه‌ای بارها بوسیده بود، از آمریکا، مصر، ترکیه و قطر سپاس‌گزاری می‌کند که سرانجام راه نجاتی پیشِ پایِ او نهاده‌اند ولی نامی از آن آخوندِ روانی‌ای که بی‌شرمانه هستی ملتی را در پای آنان و رؤیاهای بیمارگونه خودش ریخت، نمی‌برد؟ چه روزگاری ! و تازه این آغاز راهی است که روزهای بدتر و سخت‌تری در برابر حکومت بی‌پشتوانه، خراب، ویران و هنوز گیج و منگِ اسلامی را نوید می‌دهد.گمان نکنند که پس از این همه جنایت در گستره جهان و خیانت به مردم ایران، می‌توانند هم‌چنان حکم‌رانی کنند.

آخوند خامنه‌ای از امروز روزهای پایان خود را بشمار!