رفیق جهانوطن
در ناکجای چپراهها چنان سرگردان شده است
که میهنِ مادریاش را گم کرده است
*
رفیق، بینش سیاسی روشنی دارد
بینشی که در آن
سرمایه، خاستگاهِ ستمهاست،
دراکولای خونِ کارگر و کشاورز
برپایهی چنین بینشی
آمریکا خونآشام بزرگ است
و همپیماناناش اروپا و اسرائیل
خونآشامانی دیگر
رفیق، هیچگاه از خود پاکدلانه نمیپرسد
که چرا برای آمدن به این کشورهای خونخوار
خود را به آب و آتش میزند
و دیگر اینکه درکدام شهر تپندهی این سیاره
سرمایه، پُل پیوند اجتماعی نیست
*
بلوک شرق از فساد سیاسی گندید و فروپاشید
بلوک شرق از نبود آزادی پوسید و پایان یافت
در ایستایی، در هراس و در خودکامگی
کدام اجتماع انسانی میتواند شکوفا میشود؟
*
رفیق جهانوطن
در ناکجای ایدئولوژیاش چنان سرگردان شده است
که ایران را گم کرده است
و نمیبیند که شیخ، سرزمیناش را
تکهتکه به برادران دینیاش میبخشد
و آن را از همه سو به هیچستان میبرد
*
رفیق که سخت انقلابی است
همیشه به چپ میرود
و دراین چپراهها همپیمان شیخ میشود
و با لشگر جهادیان جهان به غرب میتازد
به اسرائیل میتازد
*
نیم سده از شورش کور ۵۷ گذشته است
لبادهی هزارلایهی شیخ برباد رفته است
دیوهای ایماناش را همه دیدهاند
با اینهمه رفیق، شیخ را
از پشت شیشهی ستبر ایدئولوژیاش نمیبیند
*
شگفتا، شگفت
شیخ با ایران میجنگند
راست به چشمهایاش شلیک میکند
و جان جواناناش را چون ریگ بیابان به هیچ میگیرد
اسرائیل با شیخ میجنگد که هستیاش را تهدید میکند
و رفیق همراه شیخ با اسرائیل و ایران
*
در هندسهی ایدئولوژی
حاصل دودو تا میشود
هرچه رهبر بزرگ بگوید
*
رفیق جهانوطن
در ناکجای چپراهها چنان سرگردان شده است
که میهنِ مادریاش را گم کرده است
*
رضا فرمند
*