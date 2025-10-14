رفیق جهان‌وطن

در ناکجای چپ‌راه‌ها چنان سرگردان شده است

که میهنِ مادری‌اش را گم کرده است

*

رفیق، بینش سیاسی روشنی دارد

بینشی که در آن

سرمایه، خاستگاهِ ستم‌هاست،

دراکولای خونِ کارگر و کشاورز

برپایه‌ی چنین بینشی

آمریکا خون‌آشام بزرگ است

و هم‌پیمانان‌اش اروپا و اسرائیل

خون‌آشامانی دیگر

رفیق، هیچ‌گاه از خود پاکدلانه نمی‌پرسد

که چرا برای آمدن به این کشورهای خون‌خوار

خود را به آب و آتش می‌زند

و دیگر اینکه درکدام شهر تپنده‌ی این سیاره

سرمایه، پُل پیوند اجتماعی نیست

*

بلوک شرق از فساد سیاسی گندید و فروپاشید

بلوک شرق از نبود آزادی پوسید و پایان یافت

در ایستایی، در هراس و در خودکامگی

کدام اجتماع انسانی می‌تواند شکوفا می‌شود؟

*

رفیق جهان‌وطن

در ناکجای ایدئولوژی‌اش چنان سرگردان شده است

که ایران را گم کرده است

و نمی‌بیند که شیخ، سرزمین‌اش را

تکه‌تکه به برادران دینی‌اش می‌بخشد

و آن را از همه سو به هیچستان می‌برد

*

رفیق که سخت انقلابی‌ است

همیشه به چپ می‌رود

و دراین چپ‌راه‌ها هم‌پیمان شیخ می‌شود

و با لشگر جهادیان جهان به غرب می‌تازد

به اسرائیل می‌تازد

*

نیم سده از شورش کور ۵۷ گذشته است

لباده‌ی هزارلایه‌ی شیخ برباد رفته است

دیوهای ایمان‌اش را همه دیده‌اند

با این‌همه رفیق، شیخ را

از پشت شیشه‌ی ستبر ایدئولوژی‌اش نمی‌بیند

*

شگفتا، شگفت

شیخ با ایران می‌جنگند

راست به چشم‌های‌اش شلیک می‌کند

و جان جوانان‌اش را چون ریگ بیابان به هیچ می‌گیرد

اسرائیل با شیخ می‌جنگد که هستی‌اش را تهدید می‌کند

و رفیق همراه شیخ با اسرائیل و ایران

*

در هندسه‌ی ایدئولوژی

حاصل دودو تا می‌شود

هرچه رهبر بزرگ بگوید

*

رفیق جهان‌وطن

در ناکجای چپ‌راه‌ها چنان سرگردان شده است

که میهنِ مادری‌اش را گم کرده است

*

رضا فرمند

*