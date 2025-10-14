نقدی بر روزگار سرگشتگی و خیال‌پردازی سلطنت‌طلبان در غربت

بشنو ای خواننده نکته سنج، که روزگاری در این خاک پرحادثه، سلطنت درختی بود تناور که قرون بر او گذشت و بادهای بسیار از او گذشتند. ریشه اش در زمین تاریخ است و سایه اش بر خاطر بسیاری هنوز گسترده. لیک انچه امروز می ماند، نه ان درخت است که در خاک می رویید، بلکه یاد ان در ذهن کسانی است که در غربت، بر باد خاطره تاجی می نهند و در ایینه گذشته، اینده ای خیالی می جویند.

در هزاره نو، گروهی برخاسته از غبار دوران رفته، هنوز در جستجوی تختی بی کشور و تاجی بی ملت اند. هر یک از ایشان، خود را وارث «نظم گمشده» می دانند و در خیال بازگشت به سلطنتی که قرن هاست از دل مردم رخت بربسته، پرچمی برافراشته اند که رنگش بیشتر از خاطره است تا از حقیقت.

از خاطره تا خیال



در پس هر اندیشه سلطنتی، تمنای نظمی نهفته است؛ نظمی که در حافظه تاریخی ملت، گاه با شکوه امیخته است و گاه با رنج. این اشتیاق به بازگشت، نه از عقل، بلکه از نوستالژی زخم خورده تبعید زاده می شود؛ انجا که انسان دورافتاده از وطن، وطن را در زمان منجمد می بیند.



اما ای کاش هر که سودای بازگشت بر سر دارد، بداند که تاریخ را نمی توان بازگرداند، چنانکه رود را نتوان در بستری خشک باز جاری کرد. سلطنت، اگر زمانی واقعیتی بود، امروز در خیال ها زیست می کند؛ و خیال را نه با شمشیر باید شکافت، نه با فریاد، بلکه با اگاهی مردم و پویش جامعه باید از سایه بیرون کشید.



روزگار رویاپرستان: تاجداران خیال و وعده‌های پوشالی



در سالیان اخیر، بسیار کسان از ان سوی دریاها بانگ بر اورده اند که «بازگردیم و ملک را اباد کنیم». لیک غافل اند که ابادانی از بیرون نمی اید؛ همان گونه که درخت از ریشه خود می رود، نه از بادی که بر او می وزد.



هر حرکت مردمی که در درون این خاک جان گرفته است -- از خیزش زنان تا اعتراض کارگران و دانشجویان -- از زمین برخاسته و بر زمین استوار است. این نهضت ها فرزند درد واقعی مردم اند، نه زاییده ارزو تبعیدیان.



سلطنت طلب رویاپرست، اگر صد تاج نیز در خیال بر سر نهد، چون از مردم جداست، در خلاء می رقصد. تاریخ، به آنان لبخند نمی زند؛ بلکه صبورانه به آنان می نگرد، چنان که پدر به فرزندی که در ایینه قدیم خود را پادشاه می بیند.