farib.jpgشکست عملیات فریب خامنه ای با بازی خوانی ترامپ

خامنه‌ای دو هفته پیش با مذاکره با آمریکا مخالفت کرد، اما با هدف وقت‌کشی عراقچی را پنهانی به مذاکره مستقیم با نماینده ترامپ فرستاد. اما ویتکاف سر قرار نرفت و عملیات فریب جمهوری اسلامی شکست خورد.

مجتبا پورمحسن، خبرنگار ایران اینترنشنال، ابعاد این اتفاق را بررسی کرده است

