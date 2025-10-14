شکست عملیات فریب خامنه ای با بازی خوانی ترامپ

خامنه‌ای دو هفته پیش با مذاکره با آمریکا مخالفت کرد، اما با هدف وقت‌کشی عراقچی را پنهانی به مذاکره مستقیم با نماینده ترامپ فرستاد. اما ویتکاف سر قرار نرفت و عملیات فریب جمهوری اسلامی شکست خورد.

مجتبا پورمحسن، خبرنگار ایران اینترنشنال، ابعاد این اتفاق را بررسی کرده است

مجتبا پورمحسن، خبرنگار ایران اینترنشنال، ابعاد این اتفاق را بررسی کرده.

