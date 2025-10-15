سروش سرخوش - ویژه خبرنامه گویا

ایران امروز به یک کشتی سرگردان می‌ماند با دو سکان‌دار که هر یک کشتی را به سمتی مخالف می‌چرخانند. یکی تلاش می‌کند با واقع‌بینی، کشتی را از طوفان دور کند و دیگری با چشمانی بسته و با ایمانی آخرالزمانی، مستقیم به قلب طوفان می‌راند. این روان‌گسیختگی استراتژیک، بزرگترین آسیب‌پذیری جمهوری اسلامی در شرایط کنونی است و پرونده‌ی غیبت ایران در نشست شرم‌الشیخ، بهترین مطالعه‌ی موردی برای واکاوی این دو منطق متخاصم است.

یادداشت‌های روزنامه‌ی هم‌میهن، صدای منطقِ بقا هستند؛ صدای یک دولت رسمی که توخالی و بی‌اختیار است اما همچنان، بر اساس غریزه‌ی یک دولت-ملت نرمال، برای زنده ماندن تلاش می‌کند. این منطق، که توسط تکنوکرات‌ها و بقایای جریان اصلاحات نمایندگی می‌شود، جهان را با چشم «واقع‌گرایی» می‌بیند و به دنبال «فرصت» برای کاهش تنش و پیگیری منافع ملی است. از منظر این منطق، نشست شرم‌الشیخ یک فرصت طلایی بود برای:



الف) روزنه‌گشایی دیپلماتیک: ارسال یک پالس متفاوت در بن‌بست مذاکرات هسته‌ای.



ب) همگرایی منطقه‌ای: تعامل با کشورهای کلیدی اسلامی و خنثی‌سازی پروژه‌ی ایران‌هراسی.



ج) کنشگری با حداقل هزینه: حضور در اجلاسی که خط قرمز اصلی (حضور اسرائیل) در آن رعایت شده بود.



«ریاست‌جمهوری ضربه‌گیر» (پروژه‌ی پزشکیان) در تحقق وعده‌هایش شکست خورده و روزنه گشاها، اندک سرمایه‌ی اجتماعی خود را برای دفاع از صندوقی باخته‌اند که در عمل، هیچ بهبود و تغییری در مسیر کلان کشور ایجاد نکرده است. انتقاد تند آنها به عدم شرکت در شرم‌الشیخ، فریاد استیصال همین منطق بقاست که می‌بیند حتی بدیهی‌ترین فرصت‌ها برای تنفس نیز از کشور دریغ می‌شود. اما انتقادی متوجه رئیس دولت نیست. چون پزشکیان یک اسب تروا بود. نه لزوما به دلیل «خیانت آگاهانه» و یا به شکل خود خواسته، بلکه به دلیل «ماهیت ساختاری» جایگاهش. او مهره‌ای است که در زمینی بازی می‌کند که تمام قواعد آن توسط «دولت موریانه» نوشته شده است.