صفحه نخست » پوستر دفتر خامنه‌ای از کشته‌شدگان جمهوری اسلامی؛ حسن نصرالله جلوتر از صیادشیرازی، همت و همدانی!

دفتر علی خامنه‌ای به مناسبت آغاز «هفته دفاع مقدس» پوستری با عنوان «راه خدا» منتشر کرده که در آن قاب عکس شماری از فرماندهان ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک نفر از ارتش به تصویر کشیده شده اما حسن نصرالله رئیس سابق حزب‌الله که سال گذشته طی حمله اسرائيل در بیروت حذف شد، جلوتر از بقیه و کنار قاسم سلیمانی قرار دارد که او هم در حمله پهپادی آمریکا در بغداد کشته شد.

برخی کاربران بر اساس همین پوستر تبلیغاتی نوشته‌اند که برای علی خامنه‌ای و نظام، ارزش حسن نصرالله و رهبران غیرایرانی «محور مقاومت» بیشتر از خودی‌های خودش است!

plarge.jpg

