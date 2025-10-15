دفتر علی خامنه‌ای به مناسبت آغاز «هفته دفاع مقدس» پوستری با عنوان «راه خدا» منتشر کرده که در آن قاب عکس شماری از فرماندهان ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک نفر از ارتش به تصویر کشیده شده اما حسن نصرالله رئیس سابق حزب‌الله که سال گذشته طی حمله اسرائيل در بیروت حذف شد، جلوتر از بقیه و کنار قاسم سلیمانی قرار دارد که او هم در حمله پهپادی آمریکا در بغداد کشته شد.

برخی کاربران بر اساس همین پوستر تبلیغاتی نوشته‌اند که برای علی خامنه‌ای و نظام، ارزش حسن نصرالله و رهبران غیرایرانی «محور مقاومت» بیشتر از خودی‌های خودش است!