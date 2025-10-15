یورونیوز - سم آلتمن، مدیرعامل شرکت اوپنایآی اعلام کرد که تا پایان سال جاری، بزرگسالان با تأیید سن خواهند توانست از چتبات چتجیپیتی برای تولید محتوای اروتیک استفاده کنند.
به گفتهی او، بهزودی نسخهای کمتر سانسورشده از چتجیپیتی در دسترس کاربران بزرگسال قرار میگیرد که به آنها اجازه میدهد مطالب اروتیک خلق کنند.
آلتمن روز سهشنبه در ایکس نوشت: «در ماه دسامبر، همزمان با تکمیل طراحی سامانه تأیید سن و در چارچوب اصل "رفتار با بزرگسالان بهعنوان بزرگسال"، اجازه خواهیم داد آزادیهای بیشتری وجود داشته باشد، مانند دسترسی به محتوای شهوانی برای بزرگسالان تأییدشده.»
او افزود که این بهروزرسانیها به کاربران بزرگسال امکان میدهد گزینههای بیشتری در نحوهی پاسخگویی هوش مصنوعی داشته باشند؛ از جمله اینکه چتجیپیتی مانند یک دوست صحبت کند یا از «انبوهی از ایموجیها» استفاده کند.
با این حال، هنوز مشخص نیست که محتوای صریح یا اروتیک دقیقاً شامل چه چیزهایی خواهد بود.
آلتمن گفت چتجیپیتی در آغاز «بسیار محدودکننده» طراحی شده بود تا از تشدید مشکلات روانی کاربران جلوگیری کند، هرچند این کار باعث شد استفاده از پلتفرم برای کسانی که در معرض خطر نبودند، «کملذتتر» شود.
به گفته مقامات اوپنآی، این شرکت اکنون راهی یافته تا پلتفرم را برای کاربران دارای مشکلات روانی ایمن نگه دارد و در عین حال آزادی عمل بیشتری به سایر کاربران بدهد.
آلتمن نوشت: «بزرگسالانی که در معرض آسیبهای جدی (مانند فروپاشی روانی، خودکشی و...) نیستند، باید آزادی زیادی در نحوهی استفاده از چتجیپیتی داشته باشند.»
این شرکت پیشتر بهخاطر نوع تعاملش با کاربران، بهویژه افراد کمسن و سال، مورد انتقاد قرار گرفته بود. ماه گذشتهّ اوپنایآی قابلیت «کنترل والدین» را معرفی کرد که به والدین اجازه میدهد حساب کاربری خود را به پروفایل فرزندانشان پیوند دهند و نوع پاسخهای چتبات را برای آنها تنظیم کنند.
تصمیم اوپنایآی برای مجاز دانستن تولید محتوای اروتیک در چتجیپیتی، تغییری آشکار در موضع پیشین آلتمن به شمار میرود. او در ماه اوت گفته بود تصمیم گرفته است «آواتار ربات جنسی» را در چتبات خود قرار ندهد، تصمیمی که به گفتهی او «به نفع جهان» است، هرچند شاید در «رقابت هوش مصنوعی» کمکی به او نکند
