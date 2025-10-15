یورونیوز - سم آلتمن، مدیرعامل شرکت اوپن‌ای‌آی اعلام کرد که تا پایان سال جاری، بزرگسالان با تأیید سن خواهند توانست از چت‌بات چت‌جی‌پی‌تی برای تولید محتوای اروتیک استفاده کنند.

به گفته‌ی او، به‌زودی نسخه‌ای کمتر سانسورشده از چت‌جی‌پی‌تی در دسترس کاربران بزرگسال قرار می‌گیرد که به آن‌ها اجازه می‌دهد مطالب اروتیک خلق کنند.

آلتمن روز سه‌شنبه در ایکس نوشت: «در ماه دسامبر، هم‌زمان با تکمیل طراحی سامانه تأیید سن و در چارچوب اصل "رفتار با بزرگسالان به‌عنوان بزرگسال"، اجازه خواهیم داد آزادی‌های بیشتری وجود داشته باشد، مانند دسترسی به محتوای شهوانی برای بزرگسالان تأییدشده.»

او افزود که این به‌روزرسانی‌ها به کاربران بزرگسال امکان می‌دهد گزینه‌های بیشتری در نحوه‌ی پاسخ‌گویی هوش مصنوعی داشته باشند؛ از جمله اینکه چت‌جی‌پی‌تی مانند یک دوست صحبت کند یا از «انبوهی از ایموجی‌ها» استفاده کند.

با این حال، هنوز مشخص نیست که محتوای صریح یا اروتیک دقیقاً شامل چه چیزهایی خواهد بود.

آلتمن گفت چت‌جی‌پی‌تی در آغاز «بسیار محدودکننده» طراحی شده بود تا از تشدید مشکلات روانی کاربران جلوگیری کند، هرچند این کار باعث شد استفاده از پلتفرم برای کسانی که در معرض خطر نبودند، «کم‌لذت‌تر» شود.