اعتماد آنلاین - وکیل اولیای دم امیر محمد خالقی گفت: امروز صبح - چهارشنبه ۲۳ مهر- احمد تا پای چوبه دار هم رفت و حتی طناب دار به گردن او آویخته شد اما با اراده اولیای دم اجرای حکم متوقف شد و به این محکوم دو ماه فرصت داده شد.

به گزارش ایرنا، حمیدرضا حاجی اسفندیاری ادامه داد: اولیای دم شروطی داشتند که از بیان جزئیات این شروط خودداری می‌کنم فقط باید بگویم که شرط‌ها مربوط به پرداخت دیه یا مالی نیست.

یکی از شروط پدر مقتول برای این مهلت، حفظ ۲ جزء از قرآن توسط قاتل است. سایر شروط بعداً اعلام خواهد شد.

امیرمحمد خالقی دانشجوی دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران، ۲۴ بهمن‌ ۱۴۰۳ در محدوده پل گیشا و هنگام مراجعه به خوابگاه کوی دانشگاه، توسط دو سارق موتورسیکلت‌سوار با سلاح سرد مورد ضرب و جرح قرار گرفته و متاسفانه پس از انتقال به بیمارستان شریعتی توسط نیروهای اورژانس، صبح پنجشنبه ۲۵ بهمن به دلیل شدت جراحات دارفانی را وداع گفت.

وزارت علوم، دانشگاه تهران و دانشکدگان مدیریت این دانشگاه با صدور اطلاعیه‌های جداگانه، ضمن ابراز تاسف و تاثر عمیق از وقوع این حادثه ناگوار، خواستار رسیدگی جدی و فوری به موضوع و برخورد با عاملان قتل این دانشجو شدند.

دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: یک شعبه ویژه، پرونده سرقت از دانشجوی دانشگاه تهران را رسیدگی می‌کند سپس اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ۲۸ بهمن از دستگیری چند مظنون خبر داده بود و در نهایت صبح روز ۳۰ بهمن قاضی شهریاری اعلام کرد که متهمان قتل دانشجوی دانشگاه تهران دستگیر شدند.