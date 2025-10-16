Thursday, Oct 16, 2025

صفحه نخست » رئیس ستاد نیروهای مسلح حوثی‌ها کشته شد

houthie.jpgایران اینترنشنال - حوثی ها تایید کردند محمد عبدالکریم الغماری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح این گروه، در حملات اسرائیل کشته شده است.

این گروه در شهریور ماه اعلام کرده بود حمله اسرائیل برای کشتن الغماری ناکام بوده است.

رسانه‌های اسرائیل نوشتند که محمد عبدالکریم الغماری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح حوثی‌ها، بر اثر جراحات حمله دو ماه پیش کشته شده است.

محمد عبدالکریم الغماری در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بود.

العربیه نوشت که رییس ستاد حوثی‌ها در جریان حمله شهریور ماه اسرائیل به جلسه سران این گروه هدف قرار گرفته بود.

یسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به کشته شدن رئیس ستاد نیروهای مسلح حوثی‌ها گفت: «ما همین کار را در آینده علیه هر تهدیدی نیز انجام خواهیم داد».

وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد: «او اکنون به دوستانش، اعضای نابودشده‌ محور شرارت، در اعماق جهنم پیوسته است.»

