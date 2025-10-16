سند محرمانه از گفتگویی در سال ۱۹۹۹، ولادیمیر پوتین نگران توان مشکی جمهوری اسلامی بود

ایندیپندنت فارسی - متن مکالمه‌ای محرمانه میان ولادیمیر پوتین و بیل کلینتون که در ۲۱ شهریور ۱۳۷۸ انجام شده بود، نشان می‌دهد که در آن زمان، روسیه نگرانی عمیقی نسبت به توسعه توان موشکی جمهوری اسلامی ایران داشته است.



در این مکالمه که در آرشیو دولت آمریکا در دسترس است، ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر وقت روسیه در پاسخ به نگرانی‌های کلینتون، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا درباره جمهوری اسلامی، اذعان کرده بود: «ایران همسایه ما است و تقویت توانمندی‌های ایران در این زمینه‌ها به نفع ما نخواهد بود.» او همچنین اعلام نگرانی کرده بود که جمهوری اسلامی در حال ساخت موشک‌های جدیدی با «فناوری اروپای غربی» است که این موضوع «به همان اندازه که شما را نگران می‌کند، ما را نیز نگران می‌کند.»



پوتین در ادامه، به رقابت اروپایی‌ها برای فروش تسلیحات به تهران اشاره کرده و نگرانی خود را از «آموزشی که ایرانیان در کشورهای دیگر دریافت می‌کنند» ابراز کرده بود.