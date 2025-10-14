Tuesday, Oct 14, 2025

صفحه نخست » از دستورالعمل شبانه به رسانه‌ها تا ادامه حضور مقام‌ها در پناهگاه‌؛ تهران منتظر حمله بعدی

underg.jpgعزت‌الله ضرغامی نوشت: «این‌روزها با بعضی‌ها که دوزار مسئولیت دارن، تماس می‌گیریم، می‌گن دیگه موبایل همراه ندارن یا محل استقرارشان معلوم نیست»

امیرحسین میراسماعیلی - ایندیپندنت فارسی

با وجود ادعاهای پیشین مسعود پزشکیان، عباس عراقچی و شماری دیگر از چهره‌های ارشد نظامی و سیاسی در حکومت ایران مبنی بر «بی‌اثر بودن مکانیسم ماشه» یا «رفع خطر جنگ»، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با صدور دستورالعملی، از تمامی رسانه‌ها و خبرنگاران خواست تا «مانع از ایجاد امید واهی در جامعه شوند».

یکی از خبرنگاران ساکن ایران در گفتگو ایندیپندنت فارسی، به تشریح جزئیات این دستورالعمل پرداخت و توضیح داد که شورای عالی امنیت ملی در این نامه که شامگاه دوشنبه‌ ۲۱ مهر صادر شد، خطاب به تمام رسانه‌ها اعلام کرده که «مناسب است تا اصحاب جراید دائما در گزارش‌های مختلف خود بدعهدی‌ها، سوابق اقدام‌های تخریبی و آسیب‌های وارده به اقتصاد ایران بر اثر سیاست‌های آمریکا را یادآور شوند تا از شکل‌گیری امید واهی در جامعه جلوگیری شود».

این نهاد امنیتی در ادامه تاکید می‌کند: «هرگونه تفسیر خوش‌بینانه یا ذوق‌زدگی درباره احتمال تغییر رویکرد آمریکایی‌ها می‌تواند موجب برداشت‌های نادرست در افکار عمومی، ارسال سیگنال‌های غلط به خارج و تاثیرهای مخرب بر اقتصاد و انسجام ملی شود.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «با توجه به سابقه تصمیم‌ها و مواضع ترامپ مانند حمایت از اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه، صرفا به نشر، بازنشر و برجسته‌سازی گزاره‌های گفتاری او بسنده نکنید و موضوع را با استناد به رفتار و ویژگی‌های شخصیتی او، موردتوجه و نقد منفی قرار دهید و از شکل‌گیری فضای هیجانی و دوقطبی‌سازی جلوگیری کنید.»

با وجود تلاش‌ برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر برای القای این ادعا که خطر ازسرگیری جنگ میان جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا برطرف شده، واقعیت‌های میدانی و دیپلماتیک خلاف آن را نشان می‌دهد. بن‌بست در پرونده هسته‌ای، اظهارات برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های سیاسی درباره احتمال حرکت تهران به‌ سوی ساخت بمب اتم، بلاتکلیفی سرنوشت ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده و همچنین ادامه پاسخ‌های منفی رهبر جمهوری اسلامی به درخواست‌های مکرر دونالد ترامپ برای ازسرگیری مذاکرات از جمله نشانه‌هایی‌اند که بسیاری از تحلیلگران بر اساس آن‌ها، احتمال تشدید تنش‌های نظامی و حملات اسرائیل و آمریکا به منافع و پایگاه‌های جمهوری اسلامی در خاک ایران را همچنان بالا می‌دانند.

از سوی دیگر، هرچند مقام‌های تهران تلاش می‌کنند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد را «بی‌اهمیت» یا «ناچیز» جلوه دهند، جهش شدید قیمت‌ها در بازارهای داخلی و سقوط مداوم ارزش پول ملی ایران عملا نشان می‌دهد که این ادعاها فاقد پشتوانه واقعی‌اند.

در همین حال، عزت‌الله ضرغامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شبکه اجتماعی ایکس فاش کرده است که شمار قابل‌توجهی از مقام‌ها و مدیران جمهوری اسلامی از ترس حملات یا ترورهای احتمالی اسرائیل، همچنان در مکان‌های مخفی و بدون استفاده از تلفن همراه شخصی زندگی می‌کنند.

او که پیش از این به مدت ۱۰ سال رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی بود و در دولت ابراهیم رئیسی، وزیر میراث و گردشگری شد، نوشت: «این‌روزها با بعضیا که دوزار مسئولیت دارند، تماس می‌گیریم، می‌گن دیگه موبایل همراه ندارن، یا محل استقرارشان معلوم نیست! اوضاع را برای مسئولین اجرایی و سیاسی عادی اعلام کنید. حفاظت شخصیت‌ها هم جز برای معدود افراد خاص باید یکسره جمع شود. امنیت، فقط رضایتمندی مردم!»

انتشار عمومی چنین اظهاراتی از سوی یکی از چهره‌های قدیمی و بانفوذ جمهوری اسلامی نشان‌دهنده شدت نگرانی در بالاترین سطوح حاکمیت است. در حالی که مقام‌های رسمی می‌کوشند تصویری آرام و باثبات از وضعیت در داخل ایران ارائه دهند، پیام‌های هشدارآمیز افرادی چون ضرغامی در کنار صدور دستورالعمل‌های شبانه به رسانه‌ها برای کنترل و جهت‌دهی نحوه انتشار اخبار، از واقعیت موجود و حس امنیت شکننده در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی پرده برمی‌دارد.

همین تضاد آشکار میان روایت رسمی و واقعیت میدانی، می‌تواند فضای بی‌اعتمادی عمومی را عمیق‌تر و حتی شکاف‌های درون حاکمیتی را نمایان‌تر کند.

از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی و روابط بین‌الملل تاکید می‌کنند که با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، جمهوری اسلامی در آستانه ورود به مرحله‌ای پرخطرتر قرار دارد؛ مرحله‌ای که می‌تواند هم‌زمان با تشدید فشارهای اقتصادی، احتمال حملات نظامی هدفمند به زیرساخت‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی را نیز افزایش دهد. در چنین شرایطی، رویکرد پنهان‌کارانه و امنیتی نمی‌تواند مانع از تاثیر مستقیم این بحران بر زندگی روزمره مردم شود و تهران دیر یا زود ناگزیر خواهد بود برای مسیر پرونده هسته‌ای خود و روابطش با غرب، تصمیمی سرنوشت‌ساز اتخاذ کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز دوشنبه طی سخنرانی در پارلمان اسرائیل، بار دیگر از رهبران جمهوری اسلامی خواست تا به حمایت از «گروه‌های نیابتی و تروریسم» پایان دهند و «حق اسرائیل را برای وجود و بقا» به رسمیت بشناسند. او افزود: «ما به ایران می‌گوییم آماده‌ایم. وقتی شما هم آماده باشید، این اتفاق خواهد افتاد. ایرانیان مردم سخت‌کوشی‌اند و نمی‌خواهند شاهد این وضعیت باشند.»

مطلب قبلی...
sajjadpour.jpg
پاییز آیت‌الله‌ها؛ تغییرات پیشِ‌روی ایران و پنج سناریوی محتمل
مطلب بعدی...
taghvayee.jpg
مرگ ناصر تقوایی و یادآوری نامه‌ای که جشنواره فجر را تکان داد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar14-1.jpg
درآمد برنامه «زن روز» با اجرای مهناز افشار چقدر است؟
daily14.jpg
رؤیای الویس پریسلی بودن، در دل دو رقیب ایرانی
daily14-2.jpg
انتشار عکسهای عروسی ۱۵ سال پیش جاستین ترودو و همسرش
one14-1.jpg
فرناز سلمانی طراح لباس و داور جدید برنامه «زن روز»
oholic14.jpg
شغل والدین بازیگرها
goftar14.jpg
هادی چوپان قهرمان مستر المپیا با لقب «گرگ ایرانی»
goftar13.jpg
اخباری در مورد رابطه جدید پژمان جمشیدی با این بازیگر زن
one13.jpg
هیلاری کلینتون به مناسبت پنجاهمین سالگرد زندگی با بیل کلینتون عکسهای عروسی شان را منتشر کرد

از سایت های دیگر

آغاز روند پیری زودتر از چیزی است که فکرش را می‌کنید
ببینید: مجسمه آزادی آمریکا، در کنار برج ایفل چه می‌کند؟
آلت تناسلی اسکی‌باز سوئدی در سرمای مسابقه یخ زد
مدل جدید علمی برای سفر در زمان و «دیدار با خود در گذشته»

پر بیننده ترین ها



gooyatv4-1.jpg
سال ۱۳۸۳ وقتی علی پروین حجاب داشت!
oholic13-1.jpg
ابزارهای جاسوسی باورنکردنی در دوران قدیم
one13-1.jpg
گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه از وضعیت سفارت آمریکا درتهران۴۴ سال پس از گروگانگیری
daily.jpg
آفرین عبیسی بازیگر قبل و بعد از انقلاب
goftar12-2.jpg
۸ واقعیت درباره بدن شما که نشان می‌دهد عمر طولانی‌تری خواهید داشت
oholic6-1.jpg
عجیب ترین اختراعات زیبایی تاریخ

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy