عزت‌الله ضرغامی نوشت: «این‌روزها با بعضی‌ها که دوزار مسئولیت دارن، تماس می‌گیریم، می‌گن دیگه موبایل همراه ندارن یا محل استقرارشان معلوم نیست»

امیرحسین میراسماعیلی - ایندیپندنت فارسی

با وجود ادعاهای پیشین مسعود پزشکیان، عباس عراقچی و شماری دیگر از چهره‌های ارشد نظامی و سیاسی در حکومت ایران مبنی بر «بی‌اثر بودن مکانیسم ماشه» یا «رفع خطر جنگ»، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با صدور دستورالعملی، از تمامی رسانه‌ها و خبرنگاران خواست تا «مانع از ایجاد امید واهی در جامعه شوند».

یکی از خبرنگاران ساکن ایران در گفتگو ایندیپندنت فارسی، به تشریح جزئیات این دستورالعمل پرداخت و توضیح داد که شورای عالی امنیت ملی در این نامه که شامگاه دوشنبه‌ ۲۱ مهر صادر شد، خطاب به تمام رسانه‌ها اعلام کرده که «مناسب است تا اصحاب جراید دائما در گزارش‌های مختلف خود بدعهدی‌ها، سوابق اقدام‌های تخریبی و آسیب‌های وارده به اقتصاد ایران بر اثر سیاست‌های آمریکا را یادآور شوند تا از شکل‌گیری امید واهی در جامعه جلوگیری شود».

این نهاد امنیتی در ادامه تاکید می‌کند: «هرگونه تفسیر خوش‌بینانه یا ذوق‌زدگی درباره احتمال تغییر رویکرد آمریکایی‌ها می‌تواند موجب برداشت‌های نادرست در افکار عمومی، ارسال سیگنال‌های غلط به خارج و تاثیرهای مخرب بر اقتصاد و انسجام ملی شود.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «با توجه به سابقه تصمیم‌ها و مواضع ترامپ مانند حمایت از اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه، صرفا به نشر، بازنشر و برجسته‌سازی گزاره‌های گفتاری او بسنده نکنید و موضوع را با استناد به رفتار و ویژگی‌های شخصیتی او، موردتوجه و نقد منفی قرار دهید و از شکل‌گیری فضای هیجانی و دوقطبی‌سازی جلوگیری کنید.»

با وجود تلاش‌ برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر برای القای این ادعا که خطر ازسرگیری جنگ میان جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا برطرف شده، واقعیت‌های میدانی و دیپلماتیک خلاف آن را نشان می‌دهد. بن‌بست در پرونده هسته‌ای، اظهارات برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های سیاسی درباره احتمال حرکت تهران به‌ سوی ساخت بمب اتم، بلاتکلیفی سرنوشت ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده و همچنین ادامه پاسخ‌های منفی رهبر جمهوری اسلامی به درخواست‌های مکرر دونالد ترامپ برای ازسرگیری مذاکرات از جمله نشانه‌هایی‌اند که بسیاری از تحلیلگران بر اساس آن‌ها، احتمال تشدید تنش‌های نظامی و حملات اسرائیل و آمریکا به منافع و پایگاه‌های جمهوری اسلامی در خاک ایران را همچنان بالا می‌دانند.

از سوی دیگر، هرچند مقام‌های تهران تلاش می‌کنند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد را «بی‌اهمیت» یا «ناچیز» جلوه دهند، جهش شدید قیمت‌ها در بازارهای داخلی و سقوط مداوم ارزش پول ملی ایران عملا نشان می‌دهد که این ادعاها فاقد پشتوانه واقعی‌اند.

در همین حال، عزت‌الله ضرغامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شبکه اجتماعی ایکس فاش کرده است که شمار قابل‌توجهی از مقام‌ها و مدیران جمهوری اسلامی از ترس حملات یا ترورهای احتمالی اسرائیل، همچنان در مکان‌های مخفی و بدون استفاده از تلفن همراه شخصی زندگی می‌کنند.