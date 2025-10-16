خبرنامه گویا - تهران ایستگاه مترویی به نام حضرت مریم افتتاح کرده است؛ اقدامی که از سوی مقامهای رسمی بهعنوان نمادی از همزیستی فرهنگی و احترام میان ادیان معرفی شده، اما واکنشهای متفاوتی را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است.
ایستگاه «مریم مقدس» که در خط ۷ متروی تهران واقع شده، با کاشیکاریهای ایرانی و نقشهایی الهامگرفته از نگارههای مسیحی تزیین شده است. این ایستگاه در شمال تهران و در نزدیکی محلههایی قرار دارد که جوامع ارمنی و آشوری مسیحی در آن سکونت دارند. رسانههای رسمی ایران از این نامگذاری بهعنوان نشانهای از احترام متقابل میان مسلمانان و مسیحیان یاد کردهاند، و تصاویر ایستگاه در شبکههای اجتماعی فارسیزبان بازتاب گستردهای داشته است.
با این حال، شماری از کاربران و فعالان حقوق بشر این اقدام را بیشتر نمادی نمایشی دانستهاند تا تغییری واقعی در وضعیت اقلیتهای دینی. آنها یادآور شدهاند که مسیحیان، بهویژه نوکیشان و کلیساهای ثبتنشده، همچنان با محدودیتها، نظارتهای امنیتی و فشارهای دولتی روبهرو هستند. به گفته گروههای حقوق بشری، در سالهای گذشته بازداشت و آزار اعضای جوامع مسیحی در ایران بارها گزارش شده است. یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «جمهوری اسلامی با این نامگذاری میخواهد چهره خود را در سطح بینالمللی تلطیف کند و نظر افکار عمومی غرب، بهویژه چهرههای مذهبی محافظهکار، را جلب نماید.»
🇮🇷 Iran opening Holy Virgin Mary (Maryam-e Moghaddas) metro station in Tehran-- Sprinter Press News (@SprinterPress) October 16, 2025
Located next to an Armenian Christian church, it's full of Christian imagery
Built in honor of Iran's Armenian Christian community pic.twitter.com/5RcZF3oQYZ
در همین حال، رسانههای بینالمللی نیز به اهمیت این نامگذاری در کشوری شیعهمذهب اشاره کرده و آن را اقدامی غیرمعمول دانستهاند. تحلیلگران اما هشدار دادهاند که نباید این حرکت را نشانهای از تغییر سیاستهای مذهبی ایران تلقی کرد. این اتفاق در زمانی رخ میدهد که حکومت ایران با انتقادات فزایندهای درباره برخورد با اقلیتهای دینی، از جمله مسیحیان و بهائیان، و نیز مخالفان سیاسی روبهرو است. با وجود جنبه نمادین و طراحی چشمنواز ایستگاه مریم مقدس، منتقدان بر این باورند که احترام واقعی به باورهای دینی در گرو رعایت عملی حقوق اقلیتهاست، نه صرفاً اقدامات نمادین.
