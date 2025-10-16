Thursday, Oct 16, 2025

shahriari.jpgاکبر گنجی

✅ باند مافیایی سعید جلیلی که صدا و سیما را به رسانه ی نشر ایدئولوژیِ انحصارطلبانه و تمامت خواهانه سعید جلیلی و جبهه پایداری تبدیل کرده و از طریق قطبی سازیِ عمیقِ «نظام سیاسی- ملت» قصد دارد جنگ داخلی راه بیندازد تا یک «امت واحده ی داعشی-طالبانی» خلق کند؛ توسط آیت الله خامنه ای نصب شده و با حمایت رهبری در این سمت هستند و چنین و چنان می کنند.

🔹با کمال تأسف، حتی تجاوزِ رژیمِ نسل کُشِ هولوکاست سازِ آپارتاید هم موجب نشد تا ولی فقیه به کمترین اصلاحاتی تن دهد و همچنان تحمیلِ سیاست های «احمدی نژادی- جلیلی» - دوران ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ - را دنبال می کند.



🔹متأسفانه آیت الله خامنه ای الگوی «دلیل- تجربه» را فقط و فقط درباره رابطه ایران و آمریکا به کار می گیرد- اگر فرض کنیم که در این مورد آن درست به کار می برد- اما این الگو را به تمامی ساحات زندگی ایرانیان تعمیم نمی دهد تا ببیند در این ۴۷ سال چه بر سر ایران و ایرانیان آمده است: دلیل؟ تجربه.

🔹نباید امید به آینده را از دست داد، اما نسلِ- یا نسل های- پس از انقلاب اینک خود را «نسلِ سوخته» به شمار می آورد و عده ای دولتهای غربی و عده ای دولتهای شرقی را نجات بخش قلمداد می کنند (مانند برنده ونزوئلایی نوبل سال جاری صلح که آمریکا و اسرائیل را نجات بخش قلمداد می کند) و مدرنیته و مدرنیزاسیون را به دولتهای شرق و غرب فروکاسته اند. و حافظ ما به حاشیه رانده شده و تنها افتاده است:

سال‌ها دل طلبِ جامِ جم از ما می‌کرد
وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنّا می‌کرد
گوهری کز صدفِ کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگانِ لبِ دریا می‌کرد

🔹با دیکتاتویِ مادام العمرِ سلطان (نئو سلطانیسمِ رضا شاه و محمد رضا شاه و خمینی و خامنه ای) نمی توان به جنگ بافتارهای بحران آفرین رفت. تنها یک «نظام جمهوریِ دموکراتیکِ عادلانه ی حقوق بشری ضدِ تبعیض های قومی و مذهبی و جنسیتی و طبقاتی» می تواند گشاینده راهی به سوی حل و رفع بحران ها باشد.

