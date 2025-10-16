Thursday, Oct 16, 2025

صفحه نخست » تلاش‌های پزشکیان دود شد و به هوا رفت

za.jpgآنچه مسعود پزشکیان تحت عنوان "وفاق" مطرح کرده بود، متأسفانه دود شده و به هوا رفته است

احمد زیدآبادی

اگر به دو نیروی تندرو و میانه‌رو در داخل حکومت قائل باشیم، دیگر پل زدن بین گرایش‌های آنان تقریب به محال می‌نماید. حتی تعلیق قانون حجاب که به نظر می‌رسید تا حدی از طریق توافق دو طرف به دست آمده، دوباره به مرکز منازعه بازگشته است.

با ادامۀ این منازعه، ادارۀ کشور حتی در حد امور روزمره هم با مشکل مواجه می‌شود. از این رو، یکی از این دو نیرو به ناچار باید بر دیگری غلبه کند و رقیب خود را به حاشیه براند. اما کدامیک از این دو نیرو قادر است بر رقیبش غلبه یابد؟

در ماه‌های آینده نوع برخورد با پوشش بانوان، نوع تعامل با جهان خارج، سطح تحمل نیروهای منتقد و حجم صدور احکام اعدام نیروی غالب و مغلوب را مشخص خواهد کرد.

شاید بسیاری از کشورها و نیروهای سیاسی و اجتماعی خواهان غلبۀ میانه‌روها باشند، اما من یقین دارم که دولت نتانیاهو و متحدان برانداز آن برای غلبۀ تندروها لحظه شماری می‌کنند. همین که بحث تشدید فشارهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و بخصوص سختگیری در موضوع حجاب پیش می‌آید، چشمان‌شان از شادی می‌درخشد و احساس حیات می‌کنند! بنا به منافعی که آنان برای خود تعریف کرده‌اند، شادمانی‌شان بی‌جهت هم نیست، چون تمام اهداف آنان، از مسیر تسلط تندروها بر مقدرات کشور قابل تحقق است!

در همین زمینه:

پزشکیان: من از آمریکا و اسرائیل نمی‌ترسم؛ از اختلافات داخلی و دعوا می‌ترسم

تو خود محصول اختلافات هستی آقای دکتر پزشکیان!

مجید مرادی

جناب پزشکیان باید بداند عرصه سیاست عرصه دعوا و اختلاف است. خود او هم محصول و بلکه مدیون اختلافات است. همین اکثریت نیمه جانی که پای صندوق آمدند شاهد عمق اختلافات و شدت دعوایشان در مناظرات انتخاباتی بودند و میان دکتر پزشکیان و دکتر جلیلی یکی را انتخاب کرده‌اند.

متاسفانه جناحی که با پزشکیان اختلاف و دعوا داشت پس از شکست در کسب آرای صندوق‌ها در کسب مناصب و مکاسب پیروز شده و بر گرده پزشکیان سوار شده و در همان حال پروژه‌های خودش را به پیش می‌برد و دنبال زمین گیرکردن دولت اوست. بر سر شاخ نشسته و بن می‌برد.

اکنون ملت احساس می‌کند مشکل در اندیشه و تفکر جناح پایداری حاکم نیست بل همه هستی و وجود آنان مشکل زاست. آنان کم ترین آورده‌ای برای ملت نداشته و نخواهند داشت و همه پروژه‌هایشان موهوم و بیهوده و زیان بار و ویران‌گر است و دعوای آنان با پزشکیان هم برای منافع شخصی و جناحی است نه منافع ملی!

جناب دکتر پزشکیان اگر از اختلاف و دعوا می‌ترسید بهتر بود پای به این عرصه نمی‌نهاد. پاستور جای عکس گرفتن با مهمانان خارجی نیست. جای جنگیدن با رقبای داخلی و کاسبان تحریم است.

با این ترس و لرزی که در پزشکیان می‌بینم پایان تراژیک او را دور و دیر نمی‌یابم. داستان مسجد مهمان‌کش همان داستان ریاست‌جمهوری ایران است. آن‌چه مرگ می‌آورد رقبای متوهم و ۵ درصدی نیستند بل‌که ترس است. پزشکیان اراده ایستادگی ندارد. ایستادن در مقابل جناح و نمایندگان ۵ درصدی زیاده‌خواه و سیری ناپذیر کار سختی نیست.

مطلب قبلی...
discoiran.jpg
اینجا جمهوری اسلامیست... همین!
مطلب بعدی...
dardar.jpg
سردار علیرضا افشار درگذشت

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily16-2.jpg
روی تابوت ناصر تقوایی دقیقا" چه نوشته شده بود
goftar16.jpg
حضور علی دایی برای ضیافت روز ملی اسپانیا در اقامتگاه سفیر
daily16-1.jpg
درباره علی تقوایی تنها فرزند ناصر تقوایی و شهرنوش پارسی پور چه میدانیم
onenews11.jpg
زندگی کارگران در کره شمالی
oholic16.jpg
عجیب ترین دلایل طلاق بازیگرهای ایرانی
goftar1.jpg
مهناز افشار؛ از شهرت در سینما تا ماجرای ازدواج و جدایی
goftar15.jpg
سام اصغری با عکس‌های جدیدش در حمام سوژه فضای مجازی شد
one15.jpg
تصاویری از خالق درگذشته دایی جان ناپلئون

از سایت های دیگر

کاهش ۱۶ درصدی ابتلا به سرطان با این ۷ گام
بشنوید: آلمان در جنگ جهانی دوم به دانشجویان ایرانی کمک هزینۀ تحصیلی می‌داد
موسولینی و شمشیر اسلام: آرزوهای برباد رفتۀ دیکتاتور ایتالیا
عجیب: کشف پیشگامانه در مجسمه ابوالهول

پر بیننده ترین ها



newso.jpg
۹ چیز که مانع ۹ چیز دیگر است
onb.jpg
فرح دیبا و چند عکس متفاوت به مناسبت زادروزش
goftar14-2.jpg
تولد دختر عباس عراقچی، دستمایه حاشیه سازی شد
daily14-1.jpg
دیدار آناهیتا همتی بازیگر سینما و همسرش با خانواده مهسا امینی
oholic19.jpg
«با این ترفندهای زناشویی، به پای هم پیر شوید»
gooyatv4-1.jpg
سال ۱۳۸۳ وقتی علی پروین حجاب داشت!

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy