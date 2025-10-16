Thursday, Oct 16, 2025

"او دو ازدواج ناموفق داشت؛ بعد از قتل جنازه اش را مثله کردم و آتش زدم"

murder.jpgپدری در مشهد دخترش را کشت و جسدش را پس از قطعه قطعه کردن به آتش کشید

مردی ۵۵ ساله در مشهد دختر ۲۹ ساله خود را به قتل رساند و پیکر او را پس از مثله‌کردن به آتش کشید. رسانه‌های ایران گزارش دادند که پلیس این مرد را بازداشت کرده است. علت قتل «درگیری و مشاجره‌های خانوادگی» عنوان شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، این مرد درباره انگیزه قتل دختر خود گفت: «او دو بار ازدواج کرده و جدا شده بود و وضعیت روحی مناسبی نداشت و به ما توهین می‌کرد.»

او افزود که در روز حادثه دخترش «رفتارهایش را تکرار کرد» و پس از آن بود که او تصمیم به قتل فرزندش گرفت.

پدر این دختر که نام و هویت او اعلام نشده، گفت: «ابتدا همه اعضای خانواده‌ام را به بهانه‌ای به بیرون از خانه فرستادم و دختر کوچکم را نیز به منزل یکی از بستگانم بردم. هنگامی که به خانه بازگشتم دوباره درگیری و مشاجره بین ما شروع شد و او بازهم با صدای بلند به من توهین کرد. این بود که ضربه‌ای به صورتش زدم و او با سر به زمین افتاد. دیدم خون‎ریزی شدیدی دارد و بعد هم جان خود را از دست داد.»

این مرد سپس جسد دخترش را در یک کارگاه تراشکاری مثله کرد و با بردن جسد به بیابان آن را آتش زد.

در سال‌های اخیر گزارش‌ها از قتل دختران به دست پدرانشان در ایران شدیدا افزایش یافته است. شکنجه، تجاوز، آزار جنسی، خودکشی یا قتل زنان در ایران، بارها و بارها گزارش شده‌ و نگرانی‌ها نسبت به بالا رفتن آمار زن‌کشی در ایران طی سال‌های گذشته زیادتر شده است.

ماده‌ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری را از قصاص به‌دلیل قتل فرزند معاف می‌کند. خلاءهای قانونی در ایران، به مردان پیام می‌دهد که «کشتن زنان مجازاتی جدی در پی ندارد».

