شما بگوئید؟ این "زن" یا این زنانی که نامشان نشسته بر پیشانی شعار "زن،زندگی ، آزادی " از کجا آمده اند ؟ شما بگوئید؟ این "زن" یا این زنانی که نامشان نشسته بر پیشانی شعار "زن،زندگی ، آزادی " از کجا آمده اند ؟

می دانم مسیری بس طولانی به درازای تاریخ این سرزمین پیموده اند. اما نمی خواهم دورتر بروم چرا که هیجان این روز ها زمانی برای بررسی تک تک آن ها نمی دهد. اما من یکی از زیبا ترین وتاثیر گذار ترین این زنان را می شناسم.

 زنی که هم نسل من بود .زنی که با هزاران رشته عاطفی با دنیائی از شهامت و آزادگی به این نسل جدید پیوند یافته است. شعر هایش را این نسل زیر لب زمزمه می کند.ازآزادگی او ، از فراخ بودن اندیشه او ،نیرو می گیرند. او کسی نیست جز فروغ فرخزاد. اما آنچه که باعث نوشتن ابن مطلب کوتاه گردید.یاد آوری تحقیقی بود در رابطه با چند شاعر معاصر و این که کدام شاعر بیشتر مورد اقبال جوانان است ؟

برایم جالب بود .باوجود این که جمهوری اسلامی هیچ نظر مساعدی در ارتباط با فروغ فرخ زاد ندارد .بعناوین مختلف در نشر آثار او سنگ اندازی میکند.اما شعر وکتاب او بیشترین طرفدار درمیان جوانان بخصوص دختران را دارد.