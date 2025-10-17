شما بگوئید؟ این "زن" یا این زنانی که نامشان نشسته بر پیشانی شعار "زن،زندگی ، آزادی " از کجا آمده اند ؟
می دانم مسیری بس طولانی به درازای تاریخ این سرزمین پیموده اند. اما نمی خواهم دورتر بروم چرا که هیجان این روز ها زمانی برای بررسی تک تک آن ها نمی دهد. اما من یکی از زیبا ترین وتاثیر گذار ترین این زنان را می شناسم.
زنی که هم نسل من بود .زنی که با هزاران رشته عاطفی با دنیائی از شهامت و آزادگی به این نسل جدید پیوند یافته است. شعر هایش را این نسل زیر لب زمزمه می کند.ازآزادگی او ، از فراخ بودن اندیشه او ،نیرو می گیرند. او کسی نیست جز فروغ فرخزاد. اما آنچه که باعث نوشتن ابن مطلب کوتاه گردید.یاد آوری تحقیقی بود در رابطه با چند شاعر معاصر و این که کدام شاعر بیشتر مورد اقبال جوانان است ؟
برایم جالب بود .باوجود این که جمهوری اسلامی هیچ نظر مساعدی در ارتباط با فروغ فرخ زاد ندارد .بعناوین مختلف در نشر آثار او سنگ اندازی میکند.اما شعر وکتاب او بیشترین طرفدار درمیان جوانان بخصوص دختران را دارد.
پرداختن کامل را بفرصتی دیگر می گذارم .می نویسم از نقش شگرف اورا بعنوان یک زن که با صراحت از دنیای زنانه ،از نیازهای تن ،ازعشق آشکار ،از عشق زمینی ،از تجربه لذت آغوشی گرم وبوسه ای داغ با جسارت سخن گفت.
درد نشستن بسیار تیر های ملامت را پذیرفت .تا از زنانگی ،زن بودن ،عشق ورزیدن دفاع کند. دختران وزنان گرفتار در جهل ،سنت،مذهب ونگاه سنگین جامعه مردسالار را بچالش بانظام حاکم بکشد!ازدیوان نشسته بر سر راه گفت.
از فرشتگان در بند
اینجا ستارهها همه خاموشند
اینجا فرشتهها همه گریانند
اینجا شکوفههای گل مریم
بیقدرتر ز خار بیابانند
اینجا نشسته بر سر هر راهی
دیو دروغ و ننگ و ریاکاری
در آسمان تیره نمیبینم
نوری ز صبح روشن بیداری
ا این گروه زاهد ظاهر ساز
دانم که این جدال نه آسانست
شهر من وتو ، طفلک شیرینم
دیریست کاشانه شیطانست
زنی عصیان گر که به تنهائی پرچم عصیان بر افراشت. آب در خوابگه مورچگان ریخت.درد هزار لقب زشت را پذیرفت تا از آزادگی زن دفاع کند.عصیان کرد ! شعر عصیانی خود را برزبان هزاران زن که آرزوی زندگی در فضائی آزاد،انسانی ،مدرن ، با سیمای یکزن معاصر را داشتند!جاری ساخت.
از تجربه زنانگی ،از آزادی زن در انتخاب عاشقانه نیمه دیگر زندگیش.از حق اعتراضش،نپذیرفتن آنچه که مقیدش می ساخت! سخن گفت. تابو های مرسوم جامعه سنتی ومرد سالار را در هم شکست.
افتاد برخاست.تا از آزادی نسل خود ونسل های بعد دفاع کند. زنی که چندین نسل از نسل خود پیش رو تر بود .زنی که بعد پنجاه سال! این نسل شعر های اورا زیر لب زمزمه می کنند.
پری کوچک غمگینی ،که شب از یک بوسه مرد. سحر گاه بایک بوسه"تولدی دیگر یافت ."
تولدی دیگر گونه .تولدی که قرار داد های مرسوم را زیر پا نهاد .قلمرو های تنگ و کوچک معین شده برای زنان را در هم ریخت تا از چهار دیواری کشیده شده بدور زن که اسیر آن بود! فراتر رود.درسیمای یک زن آزاده مرز های جهان را در نوردید.از رهائی سخن گفت.دست هایش را در باغچه کاشت. تا در فرازی دیگر سبز شوند . فرازی که امروز دختران جوان از آن نیرو گیرند. معنای عشق در یابندشادی کنند .مرز های تعصب و تحجر بشکنند.دخترانی که بر ناخن های خود برگ گل کوکب بچسبانند بادو گیلاس هم زادآویخته بر گوش! در اوج جوانی وزیبائی همراه زنی که سنت شکن بود و دلیر سرود زندگی و آزادی سردهند.
زنی که از خاموشی تاریخی رابطه می گفت ونهایت شب.
زنی که چراعی ودریچه ای برای نگاه کردن به ازدهام کوچه خوشبخت می خواست . کوچه خوشبختی که او آن را در خواب دیده . نشانی آن را به نسل امروز سپرده است. به نسلی که شعر های عصیانی اورا در این روزهای سخت مبارزه می خوانند.زنی که می آید .تا آستانه پر از عشق کند. سلامی دوباره به دختران عاشق دهد .به پسرانی که عاشقند.نسلی که فریاد "زن ،زندگی ، آزادی "را از صمیم قلب های عاشق خود فریاد می کشند.