برای ارزیابی اینکه آیا توافق صلح شرم الشیخ پرزیدنت ترامپ - که با هدف کاهش تنش ها در خاورمیانه، «کانتِینمِنت» یا مهار جاه طلبی های هسته ای ایران و تثبیت ائتلاف های منطقه ای طراحی شده است - گزینه های آمریکا، اروپا و اسرائیل را برای تغییر رژیم (رژیم چِنج) در تهران توسعه خواهد داد یا محدود می سازد، ابتدا باید واقعیتی هوشیار کننده را پذیرفت: اگر تغییر رژیم در چارچوب پس از سال ۱۹۷۹ ایران روزی ابزار سیاستی قابل اجرا بوده باشد، به نظر میرسد در شرایط کنونی این امکان تا حدود زیادی تضعیف شده است.

وضعیت کنونی تهران

تهران در عرصه کنونی جهانی کاملاً در وضعیت آسیب پذیر و منزوی قرار دارد، با این حال حاکمیت با چنگ و دندان به تصویر کنترل داخلی میچسبد. تحریم های اقتصادی، شکست تحقیرآمیز نظامی، از بین رفتن نیروهای نیابتی اش در سوریه، لبنان و غزه، و گسترش نارضایتی داخلی، آن را در تنگنای استراتژیک قرار داده است؛ همانند شطرنج بازی که تنها مُهره آخرِ خود را در زمین باخته حفظ کرده است.

بازخوانی اقدام ترامپ درباره جلوگیری جنگنده های اسرائیلی که قصد «حذف» رهبر جمهوری ایران را داشتند (که او آن را چرخشی آگاهانه از تشدید تنش توصیف کرد) این تغییر مسیر را برجسته میسازد. آنچه بسیاری از تندرو ها نقطه فروپاشی نهایی رژیم می پنداشتند، در نهایت مُهار شد و نشان داد که اجتنابِ آگاهانه ای از تکرار هرج و مَرجِ عراق، افغانستان و لیبی وجود دارد.

سایه آن جنگها همچنان بر واشنگتن و اروپا سنگینی میکند: در غیاب یک جایگزین سیاسیٍ کارآمد و منسَجم که بازتاب دهنده تکثر واقعی اجتماعی، سیاسی و قومی ایران و آمادگی اداره کشوری ۹۰ میلیونی باشد، هر فروپاشی اجباری میتواند ایران را به تجزیه، جریان نفت منطقه را مُختل و فضا را برای مداخله نیروهای ماجراجو باز کند. که نه واشنگتن، نه اورشلیم، نه اروپا و نه دولتهای عرب تمایلی به گشودن دوباره آن «جعبه پاندورا» را ندارند.

البته، اپوزیسیون در تبعید صدای خود را بلند نگه داشته است، ولی فاقد رهبری رنگین و فراگیر است که قادر باشد جامعه مُتکثر ایران را بسیج و متشکل سازد. در چنین خلأیی، سیاستگذاران غربی به اجماعی نسبی رسیده اند که اکنون مُهار (containment) نظام و نه فروپاشی، چارچوب عملی ترجیحی است.

در تحلیل اخیر آقای کریم سجاد پور در نشریه «Foreign Affairs» او بر این باز تعریف تأکید دارد. او رژیم ایران را شکننده اما ماندگار توصیف میکند؛ عُریان در عرصه بینالمللی، اما برخوردار از قدرتِ سرکوب درونی. برخلاف نُخبگان عصر پادشاه فقید ایران، رهبران کنونی در ایران برنامه ای برای «تبعید امن» ندارند - آنان قدرت را با اجبار حفظ خواهند کرد، نه با مصالحه.

سجاد پور معتقد است که تحریم ها و انزوای سیاسی مشروعیت نظام را تضعیف کرده اما کنترل آن را تحت تأثیر قرار نداده و اینکه حکومت سرکوب را به صورت علمی پالایش کرده است.