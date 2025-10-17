Friday, Oct 17, 2025

صفحه نخست » تهران آماده رویارویی تازه با غرب است

war.jpgایران اینترنشنال - به نوشته نشریه اسرائیل هیوم، تصمیم اخیر جمهوری اسلامی برای روشن کردن موقعیت‌یاب نفتکش‌هایش پس از هفت سال خاموشی، نشانه‌ای از «جسارت و اعتمادبه‌نفس فزاینده تهران» است و می‌تواند زمینه‌ساز مرحله تازه‌ای از تنش با ایالات متحده و اسرائیل شود.

این روزنامه اسرائیلی با تاکید بر اینکه ایران از سال ۲۰۱۸ و پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها، موقعیت‌یاب ناوگان نفتکش‌های خود را خاموش کرده بود تا مسیر صادرات غیرقانونی نفت پنهان بماند، نوشت: اما در روزهای اخیر، برای نخستین‌بار در هفت سال گذشته، این فرستنده‌ها دوباره فعال شده‌اند و ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» آشکارا در معرض رصد جهانی قرار گرفت.

اسرائیل هیوم این اقدام را واکنشی مستقیم به فعال شدن مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها (اسنپ‌بک) می‌داند؛ سازوکاری که بر اساس آن همه کشورها باید محدودیت‌های تجاری علیه ایران را دوباره اجرا کنند.

به نوشته این روزنامه، تصمیم تهران برای عدم پنهان‌کاری در صادرات نفت هم‌زمان با گزارش‌های تازه از احیای سریع برنامه هسته‌ای ایران و پافشاری آن بر ادامه غنی‌سازی در خاک خود منتشر شده است. نویسندگان تحلیل می‌گویند این نشانه‌ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی مسیر خود را تغییر نداده و در حال آماده‌سازی برای رویارویی احتمالی تازه با آمریکا و اسرائیل است.

«حرکتی تاکتیکی نیست؛ پیامی راهبردی به غرب»

اسرائیل هیوم می‌نویسد تصمیم [حکومت] ایران تنها اقدامی تاکتیکی برای مقابله با تحریم‌ها نیست، بلکه «دارای ابعاد راهبردی» است و نشان می‌دهد تهران از تحریک غرب یا خطر درگیری نظامی احتمالی هراسی ندارد.

این نشریه افزوده است: «ایران می‌خواهد ثابت کند که خود را بازنده جنگ نمی‌داند و آماده است برای دفاع از منافع خود، حتی در عرصه نظامی، خطر کند.»

گزارش همچنین اشاره می‌کند که [حکومت] ایران نه‌تنها از غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود عقب‌نشینی نکرده، بلکه بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، مشغول ساخت سایتی جدید در جنوب نطنز است که می‌تواند برای فعالیت‌های غنی‌سازی در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

در همین حال، تهران به گفته منابع اطلاعاتی اسرائیل، در حال بازسازی سریع سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی است و همکاری با روسیه و چین برای خرید جنگنده‌های سوخو-۳۵ و سامانه‌های اس-۴۰۰ را پیگیری می‌کند.

اعتمادبه‌نفس تازه تهران و خطر درگیری

اسرائیل هیوم در ادامه تحلیل خود می‌نویسد این اقدامات نشانه‌ای از اعتمادبه‌نفس جدید ایران پس از عملیات نظامی «طلوع شیران» اسرائیل است. به باور نویسندگان، تهران اگرچه از خسارات جنگ اخیر آگاه است، اما خود را بازنده نمی‌داند و تصور می‌کند با اصلاح ساختارهای نظامی و امنیتی می‌تواند در برابر حملات آینده بهتر مقاومت کند.

این روزنامه می‌افزاید: «رفتار جسورانه تهران بازتابی از این برداشت است که غرب تمایلی به پرداخت هزینه برای اعمال مؤثر تحریم‌ها ندارد. ایران ممکن است فعلاً به دنبال جنگ نباشد، اما به‌وضوح نشان می‌دهد که از آن عقب‌نشینی هم نخواهد کرد.»

بن‌بست در گفت‌وگوهای دیپلماتیک

به نوشته اسرائیل هیوم، این رویکرد جدید، چشم‌انداز هرگونه توافق تازه میان ایران و آمریکا را تیره‌تر کرده است. در حالی‌که واشینگتن همچنان به دنبال توافقی محدود است، تهران خود را در موقعیت قدرت می‌بیند و حاضر نیست از «مواضع اصولی» خود عقب بنشیند.

در پایان گزارش آمده است: «موضع رهبر جمهوری اسلامی کاملاً در حمایت از سیاست‌های فعلی است و بعید است تغییری در رفتار ایران ایجاد شود. جمهوری اسلامی ممکن است جنگ نخواهد، اما آماده است خطر آن را بپذیرد. این واقعیت، همراه با بن‌بست مذاکرات، نویدبخش مرحله‌ای تازه از تشدید تنش در خاورمیانه است.»

مطلب قبلی...
alayee.jpg
به رشید و باقری گفتم که اسرائیل شما را در خانه تان میزند
مطلب بعدی...
putinKhamlet.jpg
ارسال پیام خامنه‌ای به پوتین، یک هفته پس از انتقال پیام نتانیاهو به ایران از طریق مسکو

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar17.jpg
تصاویر متفاوتی که ریحانه پارسا منتشر کرد
daily16-2.jpg
روی تابوت ناصر تقوایی دقیقا" چه نوشته شده بود
one17.jpg
چهره‌های سیاسی، ورزشی و هنری در مراسم ختم مادر مداح شناخته شده
oholic17.jpg
سوپراستاری که خوشگذرانی او را نابود کرد
daily17.jpg
شهرنوش پارسی پور از نوادگان احمدشاه قاجار و همسر اول ناصر تقوایی
goftar23-2.jpg
تازه ترین تصاویر سید کریم و شهناز تهرانی در لندن
goftar16.jpg
حضور علی دایی برای ضیافت روز ملی اسپانیا در اقامتگاه سفیر
daily16-1.jpg
درباره علی تقوایی تنها فرزند ناصر تقوایی و شهرنوش پارسی پور چه میدانیم

از سایت های دیگر

راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی
موسولینی و شمشیر اسلام: آرزوهای برباد رفتۀ دیکتاتور ایتالیا
بهترین سرمایه گذاری در کانادا؛ سودآورترین فرصت‌ها
سرنوشت مشابه هویدا و ذوالفقار علی بوتو - از زبان یک عکس

پر بیننده ترین ها



oholic23-1.jpg
احمقانه‌ترین دلیل‌های دنیا برای طلاق
one16.jpg
عزیزالسلطان ملیجک محبوب ناصرالدین شاه
daily6-1.jpg
«سکسی‌ترین» ستاره سینمای نوین پیش از انقلاب، که در انزوا
goftar15-1.jpg
تصاویری از مونا مهرجویی دختر زنده یاد داریوش مهرجویی
newso.jpg
۹ چیز که مانع ۹ چیز دیگر است
onb.jpg
فرح دیبا و چند عکس متفاوت به مناسبت زادروزش

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy