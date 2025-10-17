ایران اینترنشنال - به نوشته نشریه اسرائیل هیوم، تصمیم اخیر جمهوری اسلامی برای روشن کردن موقعیت‌یاب نفتکش‌هایش پس از هفت سال خاموشی، نشانه‌ای از «جسارت و اعتمادبه‌نفس فزاینده تهران» است و می‌تواند زمینه‌ساز مرحله تازه‌ای از تنش با ایالات متحده و اسرائیل شود.

این روزنامه اسرائیلی با تاکید بر اینکه ایران از سال ۲۰۱۸ و پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها، موقعیت‌یاب ناوگان نفتکش‌های خود را خاموش کرده بود تا مسیر صادرات غیرقانونی نفت پنهان بماند، نوشت: اما در روزهای اخیر، برای نخستین‌بار در هفت سال گذشته، این فرستنده‌ها دوباره فعال شده‌اند و ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» آشکارا در معرض رصد جهانی قرار گرفت.

اسرائیل هیوم این اقدام را واکنشی مستقیم به فعال شدن مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها (اسنپ‌بک) می‌داند؛ سازوکاری که بر اساس آن همه کشورها باید محدودیت‌های تجاری علیه ایران را دوباره اجرا کنند.

به نوشته این روزنامه، تصمیم تهران برای عدم پنهان‌کاری در صادرات نفت هم‌زمان با گزارش‌های تازه از احیای سریع برنامه هسته‌ای ایران و پافشاری آن بر ادامه غنی‌سازی در خاک خود منتشر شده است. نویسندگان تحلیل می‌گویند این نشانه‌ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی مسیر خود را تغییر نداده و در حال آماده‌سازی برای رویارویی احتمالی تازه با آمریکا و اسرائیل است.

«حرکتی تاکتیکی نیست؛ پیامی راهبردی به غرب»

اسرائیل هیوم می‌نویسد تصمیم [حکومت] ایران تنها اقدامی تاکتیکی برای مقابله با تحریم‌ها نیست، بلکه «دارای ابعاد راهبردی» است و نشان می‌دهد تهران از تحریک غرب یا خطر درگیری نظامی احتمالی هراسی ندارد.

این نشریه افزوده است: «ایران می‌خواهد ثابت کند که خود را بازنده جنگ نمی‌داند و آماده است برای دفاع از منافع خود، حتی در عرصه نظامی، خطر کند.»