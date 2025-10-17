لاوروف به مکانیسم ماشه اعتراض کرد نه ظریف

ایران اینترنشنال - علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، با رد اظهارات محمد جواد ظریف، دیگر وزیر پیشین امور خارجه حکومت ایران، اظهارات اخیر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، درباره مکانیسم ماشه را تایید و اعلام کرد که روسیه به گنجاندن این فرایند در برجام اعتراض کرده بود.

صالحی که در زمان امضای برجام، رییس سازمان انرژی اتمی ایران بود، گفت: «یادم است در یکی از جلسات آقای لاوروف اعتراض کرد و گفت این دارد حق وتو ما را می‌گیرد.»

این سخنان به معنای رد اظهارات محمد جواد ظریف است که در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه روسیه او را به دروغ‌گویی و وارونه کردن حقیقت متهم کرد.

علی اکبر صالحی در یک گفت‌وگوی تصویری که جمعه ۲۵ مهر منتشر شد، گفت: «آمریکایی‌ها می‌خواستند بندی در برجام باشد (مکانیسم ماشه) که اگر از دید آنها ما به هر دلیلی به تعهدات خود در برجام عمل نکردیم، آنها با یک شمشیری بالای سر ما باشند.»

وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «با اسنپ بک حق وتو را به طور زیرکانه‌ای از پنج کشور گرفته بودند تا اگر خواستند اسنپ‌بک اجرا شود کسی نتواند آن را وتو کند.»

صالحی تاکید کرد که «این پیشنهاد هوشمندانه را آمریکایی‌ها مطرح کردند».

لاوروف ۲۳ مهر درباره مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های جمهوری اسلامی گفت که این بند در برجام یک «تله حقوقی» بوده و از پذیرفتن آن در زمان مذاکرات، متعجب شده است.

وزیر امور خارجه روسیه افزود «تله حقوقی مکانیسم ماشه» در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام، تا «حد زیادی» ‌نتیجه عملکرد محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، بود.

او اضافه کرد که این بند در مرحله نهایی مذاکرات، «مستقیما میان ظریف و کری مورد توافق قرار گرفته بود».

پس از این اظهارات لاوروف، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، گفت ادعاهای لاوروف درباره مکانیسم ماشه «نادرست» است و در جریان مذاکرات برجام، پیشنهادهای مسکو و پاریس برای قطعنامه‌های شورای امنیت «به زیان ایران» بود.