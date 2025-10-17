Friday, Oct 17, 2025

putinKhamlet.jpgایران اینترنشنال - علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در سفر به مسکو پیام علی خامنه‌ای را به ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، داد. پیشتر پوتین از انتقال پیام اسرائیل به تهران خبر داده بود.

رسانه‌های ایران و روسیه پنج‌شنبه ۲۴ مهر از دیدار لاریجانی با پوتین خبر دادند و نوشتند که این دو همچنین درباره مسائل منطقه گفت‌وگو کردند.

ارسال پیام از سوی خامنه‌ای به پوتین پس از آن صورت گرفته است که پوتین هفته گذشته اعلام کرد اسرائیل از او خواسته این پیام را به جمهوری اسلامی منتقل کند که اورشلیم خواهان تشدید درگیری با تهران نیست.

پوتین پنج‌شنبه ۱۷ مهر در تاجیکستان گفت: «ما همچنان با اسرائیل در تماس هستیم و از رهبری اسرائیل پیام‌هایی با این درخواست دریافت می‌کنیم که به دوستان ایرانی خود اطلاع دهیم که اسرائیل به دنبال توافق و تنظیم روابط است و علاقه‌ای به هیچ‌گونه رویارویی ندارد.»

رییس‌جمهوری روسیه تاکید کرد: «مساله هسته‌ای ایران تنها از راه دیپلماسی و مذاکره قابل حل است. ما تماس‌های نزدیکی با شرکای ایرانی داریم و احساس می‌کنیم آن‌ها آماده یافتن راه‌حل‌های مورد قبول دو طرف و ازسرگیری همکاری سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند.»

کاخ کرملین دوشنبه ۱۴ مهر خبر داد که ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در گفت‌وگویی تلفنی بر تمایل خود برای یافتن راه‌حل‌های مبتنی بر مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران تاکید کردند.

اندکی پیش از گفت‌وگوی تلفنی پوتین و نتانیاهو، وزارت امور خارجه روسیه، پنج‌شنبه ۱۰ مهر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد معاهده جامع راهبردی میان مسکو و تهران که در دی‌ماه ۱۴۰۳ در کاخ کرملین به‌وسیله پوتین و پزشکیان امضا شد، به‌طور رسمی لازم‌الاجرا شده است.

روسیه در حالی از آغاز اجرای معاهده جامع راهبردی با جمهوری اسلامی خبر داده است که با وجود مخالفت این کشور و چین، در پی فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان، همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه تهران بازگشته است.

پس از اظهارات پوتین مبنی بر انتقال پیام اسرائیل به تهران، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی دریافت این پیام اسرائیل را تایید کرد.

عراقچی گفت: «سه چهار شب پیش یک تماس تلفنی بین پوتین و نتانیاهو بوده است. روز بعد سفیر ما در مسکو را صدا کردند و پیام نتانیاهو مبنی بر عدم جنگ مجدد با کشورمان را به ما منتقل کردند.»

اسرائیل در عملیات طلوع شیران از بامداد جمعه ۲۳ خرداد، به مدت ۱۲ روز اهدافی را در ایران هدف قرار داد.

این اهداف شامل اشخاص کلیدی نظامی، امنیتی، مراکز موشکی، نظامی، هسته‌ای و دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بودند.

سفر پنج‌شنبه لاریجانی به مسکو، دومین سفر او پس از پایان این جنگ به روسیه است.

او اواخر تیرماه، در دیدار با پوتین، درباره وضعیت منطقه و مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو کرد.

یک ماه پس از این دیدار، همچنین ۳۱ مرداد، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد جنگ میان حکومت ایران و اسرائیل «هنوز تمام نشده» و مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه باید همچنان آماده باشند.

در اسرائیل نیز ژاک نریا، مقام پیشین سازمان اطلاعات نظامی این کشور، هشدار داد دور دوم جنگ این کشور و جمهوری اسلامی در راه است.

در ماه‌های اخیر گزارش‌ها و اظهارات مقامات درباره احتمال از سرگیری رویارویی نظامی جمهوری اسلامی و اسرائیل ادامه داشته است.

در آخرین مورد، حسن روحانی، رییس‌ پیشین دولت جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار مذاکره با غرب شد و هشدار داد که اگر حکومت «قدرت نظامی و اطلاعاتی و سیاسی و دیپلماسی» خود را بالا نبرد، بار دیگر جنگ خواهد شد.

همچنین در ماه‌های اخیر بارها برخی رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردند که روسیه در جریان جنگ با اسرائیل، به جمهوری اسلامی کمکی نکرد.

