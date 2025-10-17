ایران اینترنشنال - علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در سفر به مسکو پیام علی خامنه‌ای را به ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، داد. پیشتر پوتین از انتقال پیام اسرائیل به تهران خبر داده بود.

رسانه‌های ایران و روسیه پنج‌شنبه ۲۴ مهر از دیدار لاریجانی با پوتین خبر دادند و نوشتند که این دو همچنین درباره مسائل منطقه گفت‌وگو کردند.

ارسال پیام از سوی خامنه‌ای به پوتین پس از آن صورت گرفته است که پوتین هفته گذشته اعلام کرد اسرائیل از او خواسته این پیام را به جمهوری اسلامی منتقل کند که اورشلیم خواهان تشدید درگیری با تهران نیست.

پوتین پنج‌شنبه ۱۷ مهر در تاجیکستان گفت: «ما همچنان با اسرائیل در تماس هستیم و از رهبری اسرائیل پیام‌هایی با این درخواست دریافت می‌کنیم که به دوستان ایرانی خود اطلاع دهیم که اسرائیل به دنبال توافق و تنظیم روابط است و علاقه‌ای به هیچ‌گونه رویارویی ندارد.»

رییس‌جمهوری روسیه تاکید کرد: «مساله هسته‌ای ایران تنها از راه دیپلماسی و مذاکره قابل حل است. ما تماس‌های نزدیکی با شرکای ایرانی داریم و احساس می‌کنیم آن‌ها آماده یافتن راه‌حل‌های مورد قبول دو طرف و ازسرگیری همکاری سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند.»

کاخ کرملین دوشنبه ۱۴ مهر خبر داد که ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در گفت‌وگویی تلفنی بر تمایل خود برای یافتن راه‌حل‌های مبتنی بر مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران تاکید کردند.