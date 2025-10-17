بسم الله الرحمن الرحیم... اوه ببخشید... تا کلمات مقدسِ جماع و استبراء به گوش ام خورد ناخودآگاه نوشته ام را به نام خداوند بخشنده ی مهربان آغاز کردم. البته برای این دو کار و کارهای مشابه، خداوند هم بخشنده است هم مهربان و در اینجا این صفات،،، شایسته ی حضرت اش می باشد اما در موضوعات مربوط به مملکت داری و جنگ، ایشان قاصم الجبارین است و این قاصم که با اون یکی قاسم فرق دارد معنی اش «نابود کننده» است که به قول امروزی ها و دوستداران «آرنولد»،،، ایریزر می باشد که فقط می زند و نابود می کند و از روی زمین پاک می کند. خب معلوم است که وقتی با زنی می خوابی باید ناز و نوز و مهربانی هم داشته باشی، و اگر نوک بیبیلک ات را پاک می کنی باید باید با لطافت و مهربانی این کار را بکنی. باری اصلا چی می خواستم بگم؟!

آهان...، حالا شما آیت اللهی، حجت الاسلامی، طلبه ای چیزی هستی نشسته در حجره ای در قم یا نجف، تکیه زده بر مخده ای و حاج خانم راست و چپ برای ات چای و باقلوا می آورد و جلوی ات خم و راست می شود و تو کار ت این است که در چنین وضعیتی بنشینی و اندیشه کنی و تولیدات فکری ات را قشنگ سر فرصت، با ظرافت و دقت برای استفاده ی شاگردان و آیندگان بنویسی خب چه می نویسی؟ اولین مدلی که در مقابل استاد نقاش قرار می گیرد، خانم معزز خودش است که جلوی او هی خم و راست می شود و هی پر و پاچه اش بیرون می افتد و بعد هم بعد از خوردن چای فراوان موضوع مبال و تمیز کردن بیبیلک و مقعد مبارک است و از این جور چیزها که وارد جزییات اش نمی شوم.

آقا کاش من هم چنین وضعیتی داشتم و اینجوری کتاب می نوشتم! :))) یعنی خوش می گذره ها! شما الان به من در این جور موارد بگو بنویس، من برایت یک جلد نه، ده جلد در باب حَدَث اصغر و حدث اکبر می نویسم و بول و غائط را چنان برایت «تجزیه» می کنم که غلط کرد آزمایشگاه تشخیص طبی سر کوچه تون.

شما به کتابخانه آخوندها که نگاه کنید، نه تنها تعداد زیادی کتاب می بینید بلکه یک چیز عجیب هم می بینید که در کتابخانه ی آدم های بی دینی مثل من نمی بینید و آن عطف کتاب هاست که وقتی مثلا یک عنوان کتاب دوره ابتدایی آداب جماع که بیست جلد است کنار هم قرار می گیرند عطف کتاب ها در کنار هم به شکل عنوان کتاب در می آيد و این باعث می شود که اولا ترتیب کتاب ها در کتابخانه درست بماند و ثانیا پیدا کردن کتاب با دیدن نام آن به صورت سینما اسکوپ راحت باشد و سوم این که اگر طلبه ای جلدی از مجلدات کتاب تان را کش رفت فوری این کش رفتن مشخص شود. بله. این طوریاست و جیب آخوند را شما نمی توانید به راحتی بزنید.