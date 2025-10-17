Friday, Oct 17, 2025

alayee.jpgبه سردار رشید گفتم که شما را در همین اتاق خانه‌تان می‌زند! گفتم سردار باقری را در اتاق خودش می‌زند

حسین اعلایی، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران در گفتگویی که از طریق وب‌سایت جماران منتشر شد، مدعی شد که در فروردین ۱۴۰۳، درباره حمله اسرائیل به ایران و هدف قرار دادن فرماندهان ارشد سپاه در خانه‌هایشان به آن‌ها هشدار داده بود.

اعلایی در این گفتگو، مدعی شد که بر اساس تحلیل رفتارهای اطلاعاتی و عملیاتی اسرائیل، نتیجه گرفته است که این کشور قصد دارد فرماندهان ارشد حزب‌الله و حماس و نیز فرماندهانی از سپاه پاسداران را هدف قرار دهد. او گفت که به‌صورت حضوری به غلامعلی رشید، فرمانده سابق قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و محمد باقری، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که هر دو در اولین شب حملات اسرائیل کشته شدند، هشدار داده بود که آن‌ها در خانه‌هایشان هدف قرار خواهند گرفت.

او گفت: فرماندهان فکر نمی‌کردند اسرائیل به خانه‌هایشان حمله کند، تصورشان این بود که جنگ اگر بشود، اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای حمله می‌کند نه اینکه بیاید فرماندهان رده‌یک را بزند، آن هم در خانه‌هایشان. من خودم به سردار رشید و سردار باقری در فروردین ۱۴۰۳ گفتم که به نظر من اسرائیل تصمیم گرفته همه فرماندهان را بزند.

سردار رشید ـ خدا رحمتش کندـ خیلی انسان فهمیده و مسلط و با دانشی بود. گفت ما اگر بدانیم می‌خواهد این کار را بکند، جابجا می‌شویم و به جاهایی می‌رویم که نشود. گفتم سردار رشید مشکل این است که او می‌زند بعد ما می‌فهمیم! ما قبلش نمی‌توانیم حدس بزنیم چه اتفاقی می‌افتد؛ او این کار را می‌کند.

