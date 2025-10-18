به گزارش نیویورکپست، دونالد ترامپ روز جمعه، پیش از برگزاری نشست با رئیس جمهوری اوکراین، میزبان آندره بوچلی، خواننده سرشناس ایتالیایی، در دفتر بیضی کاخ سفید بود.
ویدیوهایی که مارگو مارتین، دستیار ویژه ترامپ، منتشر کرده است، لحظهای را نشان میدهد که رئیسجمهوری آمریکا در حالی که پشت میز ریاستجمهوری نشسته، با علاقه به اجرای زنده بوچلی گوش میدهد.
هرچند مشخص نیست این دیدار ارتباطی با برنامههای دیپلماتیک روز داشته باشد، اما بوچلی که به حمایت از پناهجویان جنگی و فعالیتهای انساندوستانه شهرت دارد، پیشتر در کارزارهای کمکرسانی به قربانیان جنگ اوکراین شرکت کرده و حتی سگی به نام «جک» را که در جریان جنگ مجروح شده بود، به سرپرستی پذیرفته است.
