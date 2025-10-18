Saturday, Oct 18, 2025

صفحه نخست » اجرای اختصاصی آندره بوچلی در کاخ سفید

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgبه گزارش نیویورک‌پست، دونالد ترامپ روز جمعه، پیش از برگزاری نشست با رئیس جمهوری اوکراین، میزبان آندره‌ بوچلی، خواننده سرشناس ایتالیایی، در دفتر بیضی کاخ سفید بود.

ویدیوهایی که مارگو مارتین، دستیار ویژه ترامپ، منتشر کرده است، لحظه‌ای را نشان می‌دهد که رئیس‌جمهوری آمریکا در حالی که پشت میز ریاست‌جمهوری نشسته، با علاقه به اجرای زنده بوچلی گوش می‌دهد.

هرچند مشخص نیست این دیدار ارتباطی با برنامه‌های دیپلماتیک روز داشته باشد، اما بوچلی که به حمایت از پناه‌جویان جنگی و فعالیت‌های انسان‌دوستانه شهرت دارد، پیش‌تر در کارزارهای کمک‌رسانی به قربانیان جنگ اوکراین شرکت کرده و حتی سگی به نام «جک» را که در جریان جنگ مجروح شده بود، به سرپرستی پذیرفته است.

مطلب قبلی...
akhoond231.jpg
رقص سه آخوند در سی و سه پل
مطلب بعدی...
manzarpoor.jpg
عصبانیت محمد منظرپور از علیجانی و نصیری؛ "میانه‌روی جدید" در خدمت بیگانگان است

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily.jpg
بستری شدن نماد سکس سینمای فرانسه در بیمارستان
goftar18.jpg
مدل ایرانی مهمان فشن شو ویکتوریا سیکرت
goftar18-1.jpg
فروش لباس معروف ابریشم فرح پهلوی برای ۸۸۰۰ دلار در آلمان؟
one17.jpg
چند عکس زیرخاکی از دوران جوانی محمود احمدی نژاد
daily19-1.jpg
لیلا بهاران بازیگر فیلم "آرامش در حضور دیگران" ناصر تقوایی
goftar17.jpg
تصاویر متفاوتی که ریحانه پارسا منتشر کرد
daily17.jpg
شهرنوش پارسی پور همسر اول ناصر تقوایی
one17.jpg
چهره‌های سیاسی، ورزشی و هنری در مراسم ختم مادر مداح شناخته شده

از سایت های دیگر

مدل جدید علمی برای سفر در زمان و «دیدار با خود در گذشته»
غاری در کره ماه که انسان‌ها می توانند در آن ساکن شوند
ارتباط خودارضایی مردان با سرطان پروستات
دختران و نوه‌های حاکمان ایران، در لس‌آنجلس مینی‌ژوپ می‌پوشند

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
اسرار ژنتیکی پنج هزار سال اخیر مردم ایران برملا شد
one20-1.jpg
اتریشی های مشهوری که کشورشان را ترک کردند
daily16.jpg
شایعاتی درباره پدر و پسر بودن جاستین ترودو و فیدل کاسترو
goftar16-1.jpg
هانی رامبد مربی ایرانی الاصل هادی چوپان و قهرمانان مستر المپیا کیست؟
one16.jpg
عزیزالسلطان ملیجک محبوب ناصرالدین شاه
daily6-1.jpg
«سکسی‌ترین» ستاره سینمای نوین پیش از انقلاب، که در انزوا

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy