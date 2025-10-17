دوستانم برای من تنهایی را خواستند
مسعود کیمیایی کارگردان مطرح سینمای ایران برای فقدان وجود ناصر تقوایی، فیلمساز جریان موسوم به موج نو سینمای ایران نوشته است:
برای رفتنها نوشتن بسیار دشوار است. برای آمدنها نوشتن چه زیباییهایی دارد. یک دوست آمد، یک عشق آمد.
برای رفتنها چه دشوار است نوشتن. آمدن نسیم از کجا میآید.
رفتن نسیم ندارد. رحم بر من نیست. در این چند سال گذشته دوستانم برای من تنهایی را خواستند. ناصر تقوایی یک دوست شریف بود. علی، هر کجا هست، پسرم من را از خود بدان. جای پدر هستم. جای دوست هستم.
دستخط مسعود کیمیایی برای دلنوشته درگذشت ناصر تقوایی
