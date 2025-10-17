ایران اینترنشنال - دو پناهجوی مصری ۲۰ و ۳۵ ساله، به همراه یک مرد ایرانی که رسانه‌های بریتانیا نام او را نام عبدالله احمدی، ۲۵ ساله، گزارش کرده‌اند به اتهام تجاوز به یک زن ۳۳ ساله در ساحل برایتون بازداشت و تفهیم اتهام شدند.

هر سه متهم در دادگاه‌های منطقه‌ای کراولی و برایتون حاضر شدند و قرار است ماه آینده در دادگاه لوئیس محاکمه شوند. پلیس گفت قربانی پس از خروج از یک کلوپ شبانه هدف تجاوز گروهی قرار گرفته است.

وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد که هر سه فرد با قایق‌ و به طورغیرقانونی وارد بریتانیا شده بودند و درخواست‌های پناهندگی آنها هنوز در حال بررسی بوده است.

پلیس ساسکس اعلام کرد تحقیقات با سرعت انجام شده و هر سه مظنون شناسایی و بازداشت شده‌اند. قربانی تحت حمایت مأموران ویژه قرار دارد.

Woman, 33, 'raped on Brighton beach' by three men including failed asylum seeker and 'immigration offender' living at Home Office asylum hotel, court hears https://t.co/dgDUkTl7rD -- Daily Mail (@DailyMail) October 16, 2025

