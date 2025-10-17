Friday, Oct 17, 2025

صفحه نخست » جمهوری اسلامی؛ بزرگترین شکست در راهست

ibrahim.jpgیدالله کریمی‌پور

دونالد ترامپ: به‌زودی شاهد گسترش توافقات ابراهیم خواهیم بود. وی افزوده است: «کشورهای بیشتری آماده‌اند تا به روند صلح و همکاری بپیوندند.»

استیو ویتکاف هم چند روز پیش گفته بود: «چند کشور که پیش‌تر هرگز در این فهرست نبودند، به‌زودی به توافقات ابراهیم خواهند پیوست.»

منابع نزدیک به تیم ترامپ از چهار تا شش کشور به‌عنوان نامزدهای احتمالی یاد می‌کنند: عربستان سعودی، سوریه، لیبی، لبنان، ارمنستان، و چند کشور آسیای میانه مانند قزاقستان و ازبکستان.

ولی در میان آن‌ها، ریاض کلید اصلی پروژه تلقی می‌شود؛ چرا که پیوستن عربستان می‌تواند «اثر دومینو» در منطقه ایجاد کرده و کشورهای دیگر را به عادی‌سازی با اسرائیل ترغیب کند.

پیوستن عربستان یا سوریه به‌ صلح ابراهیم، آن را به بزرگ‌ترین توافق خاورمیانه‌ای ۵۰ سال اخیر تبدیل خواهد کرد؛ توافقی حتی بزرگ‌تر از پیمان صلح کمپ‌دیوید.

به گمانم چنین رخدادی، مهم‌ترین شکست سیاسی جمهوری اسلامی و استراتژی‌اش در ۴۶ سال اخیر خواهد بود.

در صورت تحقق این سناریو، ایران خود را در برابر نظمی تازه در خاورمیانه خواهد دید؛ نظمی که در آن، حتی دشمنان پیشین اسرائیل به متحدان راهبردی آن بدل می‌شوند.

جغرافیای سیاسی منطقه در حال بازچینش است؛ حلقه‌ی محاصره‌ی دیپلماتیک تهران از مدیترانه تا آسیای میانه در حال کامل شدن است -- بی‌آنکه تیری شلیک شود.

مطلب بعدی...
tunnel.jpg
پیشنهاد غیرمنتظره کرملین به واشنگتن: تونل پوتین‌ــ‌ترامپ

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar17.jpg
تصاویر متفاوتی که ریحانه پارسا منتشر کرد
daily16-2.jpg
روی تابوت ناصر تقوایی دقیقا" چه نوشته شده بود
one17.jpg
چهره‌های سیاسی، ورزشی و هنری در مراسم ختم مادر مداح شناخته شده
oholic17.jpg
سوپراستاری که خوشگذرانی او را نابود کرد
daily17.jpg
شهرنوش پارسی پور همسر اول ناصر تقوایی
goftar23-2.jpg
تازه ترین تصاویر سید کریم و شهناز تهرانی در لندن
goftar16.jpg
حضور علی دایی برای ضیافت روز ملی اسپانیا در اقامتگاه سفیر
daily16-1.jpg
درباره علی تقوایی تنها فرزند ناصر تقوایی و شهرنوش پارسی پور چه میدانیم

از سایت های دیگر

۱۰ کابوس مشترکی که اغلب انسان‌ها در خواب می‌بینند
دیوانگی محض خامنه ای
فیلم: دوران رضاشاهی؛ آزادی زنان، شکست ملایان
لباس جنجالی جنیفر لوپز، افتتاح بوتیک میلان تا برندی جهانی

پر بیننده ترین ها



oholic23-1.jpg
احمقانه‌ترین دلیل‌های دنیا برای طلاق
one16.jpg
عزیزالسلطان ملیجک محبوب ناصرالدین شاه
daily6-1.jpg
«سکسی‌ترین» ستاره سینمای نوین پیش از انقلاب، که در انزوا
goftar15-1.jpg
تصاویری از مونا مهرجویی دختر زنده یاد داریوش مهرجویی
newso.jpg
۹ چیز که مانع ۹ چیز دیگر است
onb.jpg
فرح دیبا و چند عکس متفاوت به مناسبت زادروزش

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy