گردهمایی احمدی‌نژادی‌ها در تهران

رسانه‌ی جریان احمدی نژاد خبر داده که «نشست سراسری فعالان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای و اعضای شوراهای استانی نهضت به سوی بهار، دیروز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه در تهران و با حضور دکتر احمدی نژاد برگزار شد».

به گزارش انصاف نیوز، کانال تلگرامی «دولت بهار» بدون هیچ توضیحی درباره‌ی تشکیلات مورد اشاره، به‌صورت کلی گفته که «در این اجتماع، جمعی از صاحبنظران دیدگاههای خود را درباره مسائل روز و راه های برون رفت از وضع موجود تشریح کردند و ضرورت تلاش در جهت همگرایی و وفاق عمومی، از رهگذر تبیین و آگاهی بخشی به جامعه را مورد تاکید قرار دادند».

عکسی از سخنرانی احمدی نژاد در این جمع منتشر شده ولی هنوز متن و تصویری از سخنان او منتشر نشده است.

در این گزارش البته به ایده‌های مشابه گذشته‌ی این جریان اشاره شده ازجمله: «سخنرانان این نشست همچنین به بیان نقش مهم و جایگاه تاریخی ملت ایران در تاثیر گذاری بر روند تحولات بزرگ فرهنگی، تمدنی و انسانی پرداختند و تصریح کردند که امروز ملت ایران بیش از همیشه نیازمند بازیابی موقعیت ممتاز گذشته خود و تاثیر سازنده بر روند تحولات بزرگ و سرنوشت ساز پیش رو در عرصه جهانی است».

احمدی نژاد که از دل جریان اصولگرایان در سال ۱۳۸۴ به ریاست جمهوری رسید، در دوران ۸ ساله‌ی ریاست بر دولت‌های نهم و دهم همیشه به ایده‌های مدیریت جهانی اشاره می‌کرد که با توجه به کارنامه‌ی آن دولت‌ها بارها از سوی مخاطبان به سخره گرفته می‌شد.

او در انتخابات‌های ۱۳۹۶، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ برای کاندیداتوری ثبت نام کرد که هر سه بار ردصلاحیت شد. حامیان او در این انتخابات‌ها از ابراهیم رئیسی و سعید جلیلی حمایت کرده‌اند.

در انتخابات‌های مجلس هم حامیان احمدی نژاد به جریان «پایداری» و «شریان» نزدیک هستند؛ جریانی که حالا حزب تازه تاسیس «تمدن اسلامی» را رونمایی کرده است.

هرچند در سال‌های اولیه‌ی پس از پایان دوره‌اش به‌واسطه‌ی سخنرانی‌های رادیکال و رفتارهایی که داشت در نظرسنجی‌ها از محبوبیت بالایی برخوردار بود ولی به تدریج با فاصله گرفتن از آن سال‌ها از میزان نفوذش کاسته شده است.

در اواخر دولت احمدی نژاد، عنوانی نامفهوم به نام «دولت بهار» و «ایده بهار» مطرح شد و پس از دوران ریاست جمهوری او تاکنون هر از گاهی از این عنوان استفاده می‌شود، ازجمله رسانه‌ی این جریان به همین نام فعالیت می‌کند.

مکان دقیق برگزاری این نشست مشخص نیست ولی احتمالا در باغ دفتر او در ولنجک در شمال شهر تهران باشد.