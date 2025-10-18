محمدحسین عظیمی، کارشناس حکومتی در مسائل سیاسی و امنیتی، در رابطه با جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل گفت: «ما اتاقهای جنگ علوم غریبه بسیار قدرتمند داریم و بیش از اسرائیل توانمند هستیم. موشکهای ۲۵ سال پیش را امتحان کردیم. جا نداشتیم بر سر اسرائیل کوبیدیم.»
او در ادامه درباره استفاده نکردن از سلاح پلاسمایی در جنگ با اسرائیل گفت: «وقتی زنبوری نیش زد از مگسکش برقی استفاده نمیکنند.» (۳۸ فرمانده ارشد سپاه در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل کشته شدند) او همچنین اظهار داشت که جمهوری اسلامی بالای ۲۰۰ هزار موشک بالستیک و بیش از ۶۰۰ هزار موشک دارد.
جمهوری اسلامی؛ بزرگترین شکست در راهست
