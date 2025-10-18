Saturday, Oct 18, 2025

صفحه نخست » ستاره والیبال ایران به کما رفت

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpgایران اینترنشنال - رسانه‌های ایران خبر داده‌اند که صابر کاظمی، ستاره والیبال ایران که در روزهای گذشته با تیم الریان قطر تمرین کرده است، شب گذشته دچار عارضه مغزی شده و به کما رفته است.

ورزش سه نوشته که «تیم پزشکی در تلاش‌اند تا وضعیت کما را به «شرایط پایدار» برسانند.» تسنیم به نقل از پسرعموی این بازیکن نوشته که «در حال حاضر صابر به هوش آمده و به ما گفتند که ادامه روند درمان او با جدیت ادامه دارد.»

میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال دراین باره ایسنا گفت: آن چیزی که به ما گفته‌اند در آب شیرجه زده که سرش آسیب دیده و در آب دچار غرق‌شدگی شده است. اصلا سکته و چنین چیزی صحت ندارد.» او گفت: «صابر فعلا در بیمارستانی در قطر بستری شده و با دارو در خواب مصنوعی به سر می‌برد.

بدن او به تست‌های پزشکی جواب می‌دهد اما به هوش نیست. شرایطش ناپایدار است و امیدوارم طی روزهای آینده به شرایط پایداری برسد.»

