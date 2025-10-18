آرکادی دوبنوف، کارشناس علوم سیاسی، در گفت‌وگو با این سایت خبری گفت که این پیشنهاد بازتابی از تمایل جمهوری آذربایجان به نشان دادن جایگاه خود به عنوان دومین قدرت نظامی این منطقه پس از پیروزی بر ارمنستان است.

او گفت: «به باور من این اقدام چیزی نیست جز نمایش جایگاه جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی منطقه، به ویژه پس از پیروزی بر ارمنستان. به نظر می‌رسد ارتش جمهوری آذربایجان اکنون پس از ترکیه، دومین ارتش قدرتمند منطقه است، اما مهم‌تر از همه این است که تجربه واقعی نبرد دارد.»

با این حال دوبنوف احتمال تبدیل این سازمان به یک بلوک نظامی-سیاسی مشابه «سازمان پیمان امنیت جمعی» به رهبری روسیه را رد کرد.

او افزود: «بدیهی است که باکو مایل است منابع و توانایی‌هایی را که ارتش طی عملیات‌های واقعی به دست آورده، به نمایش بگذارد. بعید نیست که از سر احترام به الهام علی‌اف، رویدادی برگزار شود که نام رزمایش نظامی بر آن بگذارند. اما این‌که تصور کنیم سازمان دولت‌های ترک در حال تبدیل شدن به یک بلوک نظامی-سیاسی است، مشابه آنچه درباره سازمان پیمان امنیت جمعی گفته می‌شود، که خود در عمل کارآیی چندانی ندارد منطقی به نظر نمی‌رسد. تکرار می‌کنم: این‌ها انتظاراتی اغراق‌آمیز و جاه‌طلبی‌هایی بزرگ‌‌نمایی شده است.» تحلیلگران روس این تحولات را نشانه‌ای از سلطه ترکیه می‌دانند

ویکتوریا پانفیلووا، ستون‌نویس روزنامه روسی نزاویسیمایا گازتا، در یک کانال تلگرامی طرفدار کرملین با نام «اخبار جدید ترکستان» نوشت که «اعلامیه قبله» اختلافات قابل توجهی را میان شرکت‌کنندگان آشکار کرد.

او افزود: «گسترش دستور کار سازمان برای دربرگرفتن مسائل امنیتی، همچنین درخواست‌ها برای برگزاری رزمایش‌های نظامی و ابتکار عمل سازمان دولت‌های ترک که طبق پیشنهاد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، حتی می‌تواند سوریه را هم شامل شود، از سوی کارشناسان تلاشی از جانب آنکارا برای تصاحب سیاست خارجی کشورهای عضو تلقی شد.»

«وستُچنی اکسپرس ۲۴»، کانال تحلیلی نزدیک به کرملین نیز ارزیابی تندی منتشر کرد و این سازمان را «سلطنت ترک‌ها» نامید که نشست‌هایی برای «بحث درباره فتح جهان» برگزار می‌کند.