صفحه اینستاگرام «آوای مهستی» اولین اجرای بانو سحر، دختر بانو مهستی فقید، خواننده سرشناس ایرانی را روز شنبه، ۲۶ مهرماه به اشتراک گذاشت.
سحر ناظمیان که متولد سال ۱۳۴۷ است علاوه بر بهرهگیری از میراث هنری مادرش، در زمینههای مختلفی همچون طراحی لباس، بازیگری و موسیقی نیز فعالیت دارد. او که ساکن ایالات متحده است و در رشته طراحی لباس تحصیل کرده، مادر دو دختر به نامهای ناتاشا و ناتالی است.
صفحه اینستاگرام «آوای مهستی» اولین اجرای بانو سحر، دختر بانو مهستی فقید، خواننده سرشناس ایرانی را روز شنبه، ۲۶ مهرماه به اشتراک گذاشت. سحر ناظمیان که متولد سال ۱۳۴۷ است علاوه بر بهرهگیری از میراث هنری مادرش، در زمینههای مختلفی همچون طراحی لباس، بازیگری و موسیقی نیز فعالیت دارد.... pic.twitter.com/g2pAtVxl4h-- independentpersian (@indypersian) October 19, 2025
ببینید در بورلی هیلز تهران چه خبره