رادیو بین المللی فرانسه - چند فرد مسلح روز یکشنبه هنگام بازگشایی موزه لوور در پاریس اقدام به سرقت کردند و جواهراتی را از مجموعه ناپلئون و همسرش ربودند. وزیر فرهنگ فرانسه اعلام کرد که در این حادثه کسی آسیب ندیده و تحقیقات در محل ادامه دارد. در پی این حادثه، درهای موزه تمام روز بر روی عموم بسته خواهد ماند.

رشیده داتی، وزیر فرهنگ فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد: «صبح امروز هنگام باز شدن درهای موزه لوور، یک سرقت مسلحانه رخ داده است. خوشبختانه هیچ‌کس زخمی نشده است. من در محل حادثه در کنار نیروهای موزه و پلیس حضور دارم و بررسی‌ها ادامه دارد.»

منابعی به روزنامه لوپاریزین گفته‌اند که چند سارق با استفاده از ورودی سمت رود سن، جایی که هم‌اکنون کارهای عمرانی در حال انجام است، وارد ساختمان شده و از طریق یک آسانسور باری خود را به «گالری آپولون» رسانده‌اند. آنان با شکستن شیشه‌های محافظ و در حالی که یکی از همدستانشان مشغول مراقبت بوده، نه قطعه از جواهرات مجموعه ناپلئون و همسرش را سرقت کرده‌اند.

لوران نونِز، وزیر کشور فرانسه در گفتگو با رادیو فرانس‌انتر تایید کرد جواهراتی که چند ساعت پیش از موزه لوور پاریس به سرقت رفته‌اند، دارای «ارزشی بی‌بدیل» و «اهمیتی واقعی برای میراث ملی» این کشور هستند. او در این مصاحبه توضیح داد که «سه یا چهار» سارق تنها در «هفت دقیقه» این دزدی را انجام داده‌اند.

به گفته او، سارقان از بیرون موزه وارد شده و با استفاده از یک «سکوی بالابر» نصب‌شده روی کامیون، خود را به «گالری آپولون» رسانده‌اند؛ جایی که بر روی «دو ویترین» متمرکز شدند. وزیر کشور افزود: «این افراد با موتورسیکلت‌های پرقدرت تی‌مکس (T-Max) به محل آمدند و با همان وسیله نیز متواری شدند.»

Video shows where thieves swiped priceless jewels from the Louvre belonging to Napoleon https://t.co/nd49SCIcp0 pic.twitter.com/1C15aB3Uto -- New York Post (@nypost) October 19, 2025

نونز با توصیف آنان به عنوان «یک تیم بسیار حرفه‌ای»، ابراز امیدواری کرد که «در کوتاه‌ترین زمان ممکن عاملان شناسایی و اموال به‌دست‌آمده بازگردانده شوند». او همچنین احتمال داد که «عاملان ممکن است تبعه کشورهای خارجی باشند».

پیدا شدن تاج ملکه اوژنی در بیرون از موزه

به گزارش خبرگزاری فرانسه، چند ساعت پس از این سرقت، تاج ملکه اوژنی که از جمله جواهرات سرقت‌شده در جریان سرقت امروز صبح از موزه لوور بود، در نزدیکی این موزه پیدا شده است. اما گفته می‌شود که این تاج آسیب دیده است.

این تاج که متعلق به همسر ناپلئون سوم و از نمونه‌های شاخص تاج‌های سلطنتی به شمار می‌رود، بنا بر توضیح منتشرشده در وب‌سایت لوور، از هزار و ۳۵۴ الماس و ۵۶ زمرد ساخته شده است.