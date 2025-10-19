Sunday, Oct 19, 2025

بی بی سی - شرکت «تانکرترکرز» که تردد نفتکش‌ها را در آبهای جهان ردگیری می‌کند با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نفتکش فالکون که امروز در خلیج عدن آتش گرفت، حامل گاز مایع ال‌پی‌جی ایران بود.»

این گزارش همچنین حاکی است: «نفتکش فالکون در روز ۲۵ سپتامبر سال جاری میلادی از عسلویه بارگیری کرده است و به احتمال زیاد برای تامین نیازهای حوثی‌ها به سمت راس عیسی در یمن در حرکت بود.»

firelarge.jpg

گفته می‌شود که این نفتکش، ژانویه امسال در استانبول به دلیل نقص فنی توقیف شده بود.

کشتی متعلق به هند که با پرچم کامرون تردد می‌کند، ۳۱ سال پیش ساخته شده است.

شرکت بیمه‌ آن مشخص نیست و در فهرست سیاه هیچ دولتی هم قرار ندارد.

به گزارش شرکت «تانکرترکرز»، هم‌اکنون ۲۴ خدمه نفتکش شناسایی شده‌اند که اغلب آنها هندی و یک اوکراینی هستند در این میان یک نفر از خدمه کشتی مفقود شده است.

تصاویری از شعله‌های آتش و دود از این نفتکش منتشر شده است اما به دلایل آتش‌سوزی اشاره نشده است.

حوثی‌های یمن هر گونه ارتباط با این آتش‌سوزی را رد کرده‌اند.

